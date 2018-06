Einen Autoanhänger der Marke Stema mit Planenaufbau mit der Aufschrift „Toom – Respekt, wer’s selber macht“ hat ein unbekannter Täter am Montag zwischen 10.45 und 17.30 Uhr entwendet. Der Anhänger stand in einem Schuppen an der Straße „Heidenbühl“ in Schwenningen. Am entwendeten Anhänger fehlte die Heckklappe. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben oder Hinweise zum Verbleib des Anhängers geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Stetten am kalten Markt anzurufen, Telefon 07573/815.