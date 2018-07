SGM Heuberg gewinnt beide Mädchenturniere in Schwenningen

Der Sportverein Schwenningen hat auf dem alten Sportplatz vor dem Sportheim in Schwenningen sein Elfmeter-Turnier ausgerichtet. Mit 30 gemischten Mannschaften war das Turnier so stark besetzt wie schon lange nicht mehr.

Die Tochter von Turnierleiter Christof Greber, Sophia, zog die Mannschaften, die daraufhin in fünf Sechser-Gruppen die Vorrundenpaarungen „Jeder gegen Jeden“ ausspielten. Nach dreieinhalb Stunden Showdown standen die Sieger und alle Platzierungen fest. Der Bezirksligist TSV Dornhan, der sich gerade in Schwenningen im Trainingslager befand konnte den Turniersieg einfahren sowie mit seinen beiden weiteren Teams die Plätze fünf und sechs belegen. Überraschungszweiter wurde das Team „Blechbätscher“ von der Firma Hans und Fred Mattes. Die drei Ehepaare Christian Deufel, Thomas Beck und Michael Siber sicherten sich als Mannschaft „FC Kickschuh“ den dritten Plat . Für diese Teams gab es Gewinne wie ein Spanferkel, ein 30-Liter-Fass Bier, einen Schinken oder Essensgutscheine. Nach der Siegerehrung spielte im Festzelt die Schwenninger Indie-Pop-Band „Corny Joke“. Als Vorgruppe waren die vier Albstädter Jungs von „Zippo kennt`s“ zu hören.

Bevor aber das traditionelle Elfmeter-Turnier stattfand, hatte der Veranstalter erstmals zu einem Mädchenturnier geladen. Die Spielgemeinschaft Heuberg (SGM Heuberg) war bei beiden Turnieren mit zwei Teams am Ball. Hier sind die Mädchen aus Stetten a.k.M., Frohnstetten, Storzingen und Schwenningen sportlich unterwegs. Die erste Mannschaft der SGM Heuberg siegte bei den D-Juniorinnen mit zehn Punkten und 10:0 Toren vor dem SV Spaichingen mit 7 Punkten und 6:1 Toren. Den dritten Platz belegte der TSV Laufen mit 7 Punkten und 2:2 Toren. Die SGM Heuberg II musste bei allen Partien Lehrgeld bezahlen mit 0 Punkten und 0:16 Toren. Die Siegerehrung war in Händen vom SV-Vorsitzenden Werner Scheuble, . Er überreichte allen teilnehmenden Teams Pokale und Medaillen. Im Feld der C-Juniorinnen war ebenfalls die SGM Heuberg das beste Team. Alle vier Spiele wurden gewonnen, so dass sich die Mädchen über 12 Punkte und 13:1 Tore freuten. Die Spielvereinigung Leidringen war mit 9 Punkten und 16:4 Toren ebenfalls gut unterwegs und wurde verdienter Zweiter. Die Plätze drei bis fünf belegten die FSG Zizenhausen - Hindelwangen – Hoppetenzell