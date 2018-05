Neue Heizung für Kindergarten und Pfarrheim

Im Mittelpunkt der Sitzung des Gemeinderates hat der katholische Kindergarten St. Raphael gestanden. Die Kirchengemeinde wird die Heizzentrale im Kindergarten sowie im Pfarrheim Don Bosco sanieren. Die Gemeinde beteiligt sich laut dem aktuell gültigen Kindergartenvertrag mit mindestens 70 Prozent bis 90 Prozent an den Investitionskosten für die Heizungsanlage im Kindergarten.

Für die Sanierung im Pfarrheim ist die Kirchengemeinde kostenmäßig allein zuständig. Die Kostenberechnung sieht Gesamtkosten von 59 645 Euro vor. Diese verteilen sich zu 59 Prozent (495,84 Quadratmeter Nettogrundfläche) auf den Kindergarten und zu 41 Prozent (350 Quadratmeter) auf das Pfarrheim. Somit übernimmt die Gemeinde voraussichtlich 24 469 Euro der Kosten des Kindergartenanteils, die Kirchengemeinde 10 487 Euro. Der Anteil für die Heizung im Pfarrheim bleibt in voller Höhe von 24 689 Euro bei der Kirchengemeinde. Der Gemeinderat stimmte der Übernahme der Kosten für die Sanierung der Heizung im Kindergarten wie von der Kirchengemeinde beantragt mit 70 Prozent zu.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt ging es um die Beteiligung der Gemeinde am Abmangel. Ina Brehm von der Verrechnungsstelle für katholische Kirchengemeinden in Sigmaringen beantragte die Erhöhung des Abmangelbetrages von 87,5 Prozent auf 90 Prozent. 2010 lag der Prozentsatz noch bei 85, seit 2012 zahlt die Gemeinde 87,5 Prozent.

Das Defizit wird 2018 mit 449 650 Euro ausgewiesen. Somit würde der Abmangel der politischen Gemeinde von 393 400 Euro auf 404 600 Euro, also um 11 200 Euro steigen. 2019 sieht der Plan statt 405 100 Euro bei 90 Prozent-Beteiligung 416 700 Euro, also 11 600 Euro mehr vor. Bürgermeisterin Roswitha Beck sagte, sie sei froh, dass es in Schwenningen einen kirchlichen Kindegarten gebe. „Da steckt viel Arbeit drin.“ Einige Ratsmitglieder sprachen fehlende Mitspracherechte des Gemeinderates an. Karl Siber erinnerte daran, dass im Gemeinderat schon Anfang der 1990er-Jahre dieselbe Diskussion herrschte. Er forderte mehr Mitsprache der Gemeinde bei Baumaßnahmen und Personalsachen. Ratsmitglied Hansjörg Friedrich brachte die Mitbestimmung in der ganzen Organisation der Kindertagesstätte ins Spiel. Er bemängelte, dass der Gemeinderat bei Personalentscheidungen kein Mitsprachrecht habe. Bürgermeisterin Beck entgegnete, dass die Kommune dank dem zwischen Kirchengemeinde und Gemeinde gemeinsam aufgestellten Kuratorium schon ein Mitspracherecht habe – natürlich nicht bei jeder Entscheidung. Ins Kuratorium kämen Entscheidungen von gewisser Wichtigkeit, beispielsweise die Kindergartenbeiträge.

Bei der Abstimmung folgte eine Mehrheit des Gremiums der beantragten Erhöhung des Abmangelbeitrags auf 90 Prozent ab Januar 2018. Gleichzeitig wurde die Bürgermeisterin beauftragt, mit der Kirchengemeinde Gespräche zu führen.