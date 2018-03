Nachbarn aus sechs Gemeinden und zwei Landkreisen helfen sich

Seit dreizehn Jahren leisten die Helfer des Nachbarschaftshilfevereins „Hilfe von Haus zu Haus“ mit Sitz in Schwenningen in mehreren Gemeinden der Nachbarkreise Tuttlingen und Sigmaringen ihre Dienste. Im Gasthof Ochsen im Bärenthal haben sich zur Hauptversammlung des Vereins 30 Mitglieder versammelt. Vorsitzende Monika Kohler aus Buchheim informierte die Mitglieder darüber, dass derzeit ein Kurs mit siebzehn Helfern stattfindet, darunter auch acht neue.

Die Nachfrage sei ungebrochen, was sich auch an den mehr als 180 000 Besuchern der Homepage zeige. Derzeit informierten sich täglich knapp 200 Leute auf der Internetseite des Vereins. Für die verhinderte Schriftführerin Susanne Schäfer gab Claudia Alber aus Irndorf den Tätigkeitsbericht bekannt. Die Frauen sowie einige männliche Helfer hätten 2017 an zahlreichen Schulungen teilgenommen. Neunzehn Helfer waren beim Fortbildungskurs für häusliche Krankenpflege in Buchheim sowie dem Kurs „Ernährung im Alter und Hygiene im Haushalt“ in Leibertingen dabei.

„Tue Gutes und sprich darüber“, sagte Bürgermeister Tobias Keller aus Bärenthal in seinem Grußwort. Es sei sehr beachtlich, was der aktive Verein leistet. Sehr gut gestaltet sei die Homepage. Der Verein habe sich zum Erfolgsmodell entwickelt. Ständig würden weitere Nachbarschaftshilfevereine entstehen. Derzeit gehören knapp 180 Mitglieder dem Verein an, sagte Geschäftsführerin Ingrid Reiser.

In den sechs Gemeinden hat der Verein pro Monat im Durchschnitt 50 verschiedene Einsätze. Für ihren Dienst erhalten die Helfer eine Aufwandsentschädigung. Kassenprüfer Helmut Meck aus Buchheim sprach von 1200 Buchungen jährlich. Bürgermeister Tobias Keller dankte allen beteiligten Kommunen und kirchlichen Vertretern und sagte, die Gemeinden hätten in die Arbeit des Hilfevereines großes Vertrauen.

Zum Modellprojekt „Zu Gast bei Nachbarn“ aus dem Landkreis Tuttlingen sollen künftig auch die drei Teilgemeinden aus dem Landkreis Sigmaringen gehören. In Buchheim sei der Startschuss bereits gefallen. Eine Person aus Fridingen würde das Projekt schon annehmen. „Uns ist es immer wichtig, dass wir für die Leute, die uns brauchen, da sind“, sagte Monika Kohler. Sie finde es klasse, dass der Verein jetzt wieder acht junge Helferinnen dazu bekommen habe. Im Herbst dieses Jahres werde wieder ein „Erste-Hilfe-Kurs“ angeboten. Es sei sehr wichtig, dass die Helfer in Erste-Hilfe fit seien. Außerdem bietet der Verein am 21. April 2018 im Bärenthal den Kurs „Alltagsgestaltung mit demenziell erkrankten Menschen“ an.

Nachbarschaftshilfe ist die Antwort auf den zunehmenden Hilfebedarf alter, kranker oder behinderter – häufig alleinstehender – Menschen, die sich nicht mehr selbst versorgen können. Ziel des Vereins ist es, allen Menschen trotz Pflegebedürftigkeit nach dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ ein weitgehend selbstbestimmtes Leben zu Hause zu ermöglichen. Der Verein „Hilfe von Haus zu Haus“ ist das Ergebnis des Projekts „Pro Lebensqualität“ der Europäischen Union. Für den Verein haben sich die Gemeinden Bärenthal, Beuron, Buchheim, Irndorf, Leibertingen und Schwenningen sowie die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden zusammengeschlossen. Die Pflegeversicherung Baden-Württemberg unterstützt den Verein ebenfalls.