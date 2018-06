Mädchen spielen Turnier auf dem Heuberg

Die Verantwortlichen des Sportvereins Schwenningen (SV) haben sich entschlossen, in diesem Sommer einen neuen Weg einzuschlagen. Man veranstaltet statt des Juniorenturnieres für Jungen jetzt eines für Mädchen. So werden am 21. Juli die C-Juniorinnen und die D-Juniorinnen jeweils mit sechs Mannschaften ihre Kleinfeldturniere auf dem Rasenplatz im Sportzentrum Staudenbühl austragen.

Über 16 Jahre lang funktionierte das Konzept eines zweitägigen Sommerturnieres für Kinder und Jugendliche beim SV Schwenningen perfekt. Auf dem Staudenbühl wurden schöne Fußballfeste gefeiert mit hunderten von Kindern und Jugendlichen. Jetzt gehen die Heuberger neue Wege. Vorsitzender Werner Scheuble dazu: „Wir hatten jahrelang ein richtig gutes Junioren-Turnier, das mit rund 40 Mannschaften immer sehr gut besucht war“. Letztes Jahr funktionierte das leider nicht mehr.

Früher war der SV mit seinem Turnier noch im Zeitfenster für die Turniere nach dem Ende der Rückrunde. „Jetzt hören wir mit der Runde einfach viel zu früh auf und haben unheimlich lange Sommerpause“, bedauert der Chef des Schwenninger Fußballvereins. Statt den Juni noch für Junioren- oder Juniorinnenfußball zu nutzen lassen uns die Verantwortlichen die Kinder und Jugendlichen lieber mitten im Winter, also konkret dieses Jahr schon ab dem 3. März auflaufen, wenn es auf dem Heuberg meist ungemütliches Fußballwetter gibt.

Und weil das Schwenninger Turnier meist am dritten Juliwochenende terminiert war, ist der Abstand zum Saisonende viel zu groß. Deshalb entschieden die Verantwortlichen, in diesem Sommereine neues Konzept einzuführen. „Geplant war auch noch ein Aktiven-Turnier Frauen, das aber wegen zu geringen Anmeldungen ausfallen muss“, berichtet Werner Scheuble. Hier sei es so, dass die Vorbereitung für die Verbandsrunde bereits Anfang August beginnt. In den Wochen davor treten viele ihre Urlaubsphase an. Da falle das Schwenninger Turnierwochenende mitten rein.

In diesem Jahr gibt es nur ein eintägiges Turnier

Deshalb wird das zweitägige Spektakel dieses Jahr nur an einem Tag stattfinden. Abends gibt es wie immer das Elfmeterturnier, bei dem meist zwischen 20 und 30 Teams am Start sind. Der Sportverein bewirtet vom Sportheim heraus. Im Festzelt beim Sportheim spielt abends dann die Schwenninger Band „Corny Joke“.

Was den Damenfußball auf dem Heuberg im Allgemeinen betrifft, so spielen auch hier die Spielerinnen aus Stetten am kalten Markt, Frohnstetten, Storzingen und Schwenningen gemeinsam in der Spielgemeinschaft (SGM) Heuberg. Für die kommende Saison 2018/19 werden eine Damenmannschaft sowie vier Juniorinnenteams aller Altersgruppen (E-, D-,C- und B-Juniorinnen) an der Runde des württembergischen Fußballverbandes im Bezirk Zollern/Schwarzwald teilnehmen.

Werner Scheuble und sein Leitungsteam hoffen jetzt natürlich auf gutes Wetter, ein erfolgreiches Turnier nach dem neuen Konzept und für 2019 dann noch mehr Anmeldungen.