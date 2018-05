Leo Greber wird neuer Vorsitzender

Der Männergesangverein „Eintracht“ hat einen neuen Vorsitzenden. Richard Streicher gab nach 18 Jahren sein Amt an Leo Greber ab. Zuvor war er auch vier Jahre lang stellvertretender Vorsitzender.

Wiedergewählt wurden der stellvertretende Vorsitzende Andreas Greber, Kassenwart Martin Kuri, die Ausschussmitglieder (aktiv) Karlhans Glückler und Raimund Glückler sowie die Ausschussmitglieder (passiv) Martin Glückler und Wilfried Koch. Neuer Schriftführer wurde Vize-Dirigent Gerhard Gutmann, der Norbert Gungl folgt. Für Gerhard Gutmann wurde Karl-Heinz Grom als Ausschussmitglied der Aktiven gewählt. Das freiwerdende Amt des neuen Vorsitzenden Leo Greber im Ausschuss übernimmt Bernd Grathwohl. Das Amt des passiven Ausschussmitgliedes Hans-Peter Glückler übernimmt Joachim Siber. Neuer Fähnrich wurde Manuel Leibinger, der von Martin Kuri die Vereinsfahne übernimmt. In ihren Ämtern bestätigt wurden Notenwart und Vereinsbote Raimund Glückler sowie die Kassenprüfer Hubert Stehle und Wilfried Siber. Derzeit zählt der Chor noch 24 Sänger mit einem Durchschnittsalter von 62 Jahren sowie 54 fördernde Mitglieder. Es sei gelungen, zwei neue Sänger in den Chor aufzunehmen. Neben der weiterhin hohen Qualität des Gesangs freute sich der scheidende Vorsitzende besonders, dass es 2017 erstmals gelungen ist, mit dem Zeppelin den Strohpark zu gewinnen. Ein großes Lob sprach Richard Streicher dem Chorleiter aus: „Wilfried Siber versteht es wie kein anderer Dirigent durch Ruhe und Sachlichkeit die Sänger zu motivieren und zu Höchstleistungen anzutreiben.“ Dies sehe man auch an der Begeisterung der in den letzten Jahren neu hinzu gekommenen Sänger sowie an der Resonanz von anderen Chören und Zuhörern, die der Eintracht Respekt zollten. Die Bewirtung beim vergangenen Strohpark brachte der Eintracht einen satten Gewinn in die Schatzkiste, worüber sich nicht nur Kassierer Martin Kuri freute. Zweimal hatte der Gesangverein 2017 mit Erfolg zum offenen Singen für Jedermann eingeladen, einmal ins Strohzelt und einmal ins Gasthaus.