Helfer leisten mehr als 7000 Stunden Dienst

Die Mitglieder des Nachbarschaftshilfevereins „Hilfe von Haus zu Haus“ haben auf ihrer Hauptversammlung auf das vergangene Jahr zurückgeblickt: An die 7625 Stunden waren 47 Helfer im Einsatz, berichtet der Verein in einer Mitteilung. Das entspreche einem Zuwachs in Höhe von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr, sagte die Geschäftsführerin Ingrid Reiser. Die Zusammenarbeit für sechs Nachbargemeinden in den Landkreisen Tuttlingen und Sigmaringen sei eine Besonderheit. Die Helfer sind in den Gemeinden Bärenthal, Beuron, Buchheim, Irndorf, Leibertingen und Schwenningen im Einsatz.

Den Kassenstand des gemeinnützigen Vereins nannte Reiser zufriedenstellend. Die Kassenprüfer Christian Mattes und Helmut Meck bestätigten die korrekte Buchhaltung der Geschäftsführerin, was die Versammlung durch einstimmige Entlastung quittierte.

Projektkoordinator ist zufrieden

Eine „Glückserkenntnis“ nannte der ehemalige Bürgermeister von Bärenthal und Projektkoordinator von „Pro Lebensqualität“, Roland Ströbele, die Gründung des Nachbarschaftshilfevereins vor zehn Jahren. Zahllose lebenswichtige Hilfen seien in dieser Zeit geleistet worden.

An die Altenpolitik gerichtet appellierte Ströbele, nicht nur Familienbesuche bei jüngeren Menschen zu machen, sondern sich auch bei den älteren nach ihren Nöten zu erkundigen.

„Der Mensch wächst mit seinen Aufgaben“, zitierte die Vorsitzende Monika Kohler ein Sprichwort und ergänzte, manchmal wüchsen die Aufgaben schneller. Dies sei ihre und ihrer Vorstandskollegen gewonnene Erkenntnis. Von vielen Aktivitäten außerhalb der eigentlichen Nachbarschaftshilfe konnte die Schriftführerin Susanne Schäfer berichten. Neben diversen Vorstandssitzungen gab es keinen Stillstand bei den Fort- und Weiterbildungen. Der Verein befinde sich auf der Höhe der Zeit mit aktuellen Informationen. Sie verwies zudem auf die Vereinshomepage, die Helmut Meck vorbildlich pflege.

Anerkennung sprach Irndorfs Bürgermeister Rudolf Fluck sowohl dem Vorstand als auch den Helfern aus. Die große Nachfrage zeige den immer höheren Stellenwert für eine angemessene Altenpolitik. Fluck prognostizierte, dass die Aufgaben auf diesem Gebiet weiter wachsen würden.

Ebenso wie die zuvor einmütig beschlossene Entlastung des Vorstands konnten die weiteren Ämter für eine zweijährige Wahlperiode bei voller Zustimmung wieder besetzt werden. Das Vertrauen erhielten auch die Kassenprüfer Christian Mattes und Helmut Meck. Die stellvertretende Vorsitzende Roswitha Feig überreichte den Vorstandskollegen im Namen der Mitglieder mit Blumen und Erinnerungsbildern ein Zeichen des Dankes.

Verein feiert Jubiläum am 25. Juli

Die Vorsitzende Monika Kohler bat zu überlegen, wie weitere Helfer gewonnen werden können, um die Nachfrage zu befriedigen. Schon jetzt lud sie ein, gemeinsam das zehnjährige Jubiläum am 25. Juli in Buchheim zu begehen.