Die schönsten Strohfiguren bekommen einen Preis

Der Strohpark mit der Freiluftausstellung „Ideen aus Stroh“ eröffnet am morgigen Samstag. Einen Monat lang wird der Park bewirtet. Die Bewirtung übernimmt der Narrenverein, für die musikalische Unterhaltung wurde Joschi, der Heubergtiger, gewonnen. Die Verköstigung der Besucher am Sonntag übernimmt der Männergesangverein Eintracht. An Wochentagen sorgt Strohparkwirt Norbert Quarleiter dafür, dass die Besucher etwas zu essen bekommen. Wie viele Künstler dieses Jahr Strohobjekte binden werden, stellt sich erst am Tag der Eröffnung heraus, weil sich viele erst kurzfristig ankündigen. Meist sind es mehr als 30 Figuren, darunter viele von Kindern.

Strohparkwirt veranstaltet ein Candlelight-Dinner

Bereits am Dienstag, 10. September, stattet das Altenwerk St. Kolumban dem Strohpark um 14 Uhr einen Besuch ab. Am Mittwoch, 11.September, ist um 15 Uhr Rentnertreff mit Wurstsalatbuffet. Schlachtplatten bietet der Strohparkwirt Norbert am Donnerstag, 12.September, ab 12 Uhr an. Am Freitag, 13. September, veranstaltet der Strohparkwirt mit seinem Team ein Candlelight-Dinner. Hierfür ist eine Anmeldung erforderlich. Der Tennisclub, der am Samstag, 14. September, bewirtet, lädt an diesem Tag zum ersten Beachtennisturnier mit Cocktailbar ein. Am Sonntag, 15. September, werden die Musikkapelle Bärenthal sowie die Musikvereine Harthausen und Fridingen für Unterhaltung sorgen. Die Bewirtung endet am 7. Oktober, der Strohpark selbst schließt am 12. Oktober mit der Prämierung der Kunstwerke. Es gibt Geldpreise für die drei schönsten Objekte sowie den Wanderpokal für die größte Strohfigur zu gewinnen. Informationen bei Heidi Schmid unter Telefon 07579/933291 sowie Markus Lucke unter Telefon 07579/1730. (wk)