Circus Quaiser gastiert in Schwenningen

Heute, Samstag, 16. Juni, und morgen, Sonntag, finden jeweils um 15 Uhr auf dem Platz bei der Heuberghalle, wo sonst der Strohpark steht, zwei Vorstellungen von Circus Quaiser statt.

Der Circus, der nach Aussagen der Familie Quaiser bereits in der achten Generation besteht, bietet ein eineinhalbstündiges Programm an. Der Circus ist ein Familienunternehmen, da versteht es sich von selbst, dass jeder mitarbeitet. „Als Mitglieder einer traditionellen Circusfamilie sind wir mit der klassischen Live-Unterhaltung für die ganze Familie bereits seit frühester Kindheit verbunden“, so einer der Artisten. Die Mitwirkenden sind zwischen eineinhalb und achtundachtzig Jahre alt.

Die Clowns Banane und Peppino versprechen viel Spaß. Besonders stolz sind die Artisten auf ihre Acts bei der Luftakrobatik unter der Zirkuskuppel. Handstandakrobatik bis hoch hinauf, der Balance-Akt Roller-Roller und sogar der Salto Mortale werden zu sehen sein.

Mit seinem Kinn wird ein Akrobat eine 115 Kilogramm schwere Kinn- und Stuhl-Balance zeigen. Eine Feuershow und Messerwerfer mit brennenden und nicht brennenden Messern versprechen Gänsehaut-Feeling. Gezeigt werden auch Tierdressuren mit Lamas, Pferden, Kamel, Ziegen, Tauben. Unter anderem ist das kleinste Pony Europas in der Manage zu sehen. (wk)