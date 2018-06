Beim Motorradtreffen gibt es fetzige Rockmusik zu hören

Die Mitglieder des Motorsportclubs (MSC) Schwenningen laden für Freitag, 15., und Samstag, 16. Juni, zum Motorradtreffen ein. Dieses Jahr ist wieder besonders viel geboten. Man steht im Programm der letztjährigen 40-Jahr-Feier in nichts nach.

Beim Auftakt, dem traditionellen Handwerkerhock am Freitag, 15. Juni, um 17 Uhr spielt im Festzelt am Festplatz „Stelle“ der Musikverein Schwenningen zur Unterhaltung auf. „Mit Preisen wie vor zwanzig Jahren sorgen wir außerdem für freudige Stimmung unter den Gästen“, kommentierte Präsident Frank Reiser das günstige Angebot, bei dem es die Halbe Bier oder eine rote Wurst für je 1,50 Euro gibt.

Nach der Umbauphase betritt dann später am Abend die Acoustic-Rock Band „A*Cut“ aus dem Balinger Raum die Bühne. Die Band verspricht schnörkellosen Rock, gewürzt mit einer Prise Blues und allem was sonst noch dazu gehört. In einer Mitteilung der Band heißt es, dass die Band um Kevin Winkens (Gesang und Gitarre) und Felix Zimmermann (Cajon und Mundharmonika) ihr Publikum in einem facettenreichen Programm begeistert. Gemeinsam mit Marcus Dreher am Akustikbass sind neben Songs von Marius Müller-Westernhagen, Bruce Springsteen und den Rolling Stones auch Eigenkompositionen im Konzert, das die drei Musiker als einzigartige Rock 'n’ Roll-Party bezeichnen.

Für Samstag, 16. Juni, ist um 14 Uhr eine gemeinsame Ausfahrt geplant, an der alle Biker aus nah und fern teilnehmen können. Bei schlechtem Wetter wird allerdings darauf verzichtet, informiert Schriftführer Frank Eisemann. Erfahrungsgemäß reisen dann mittags die ersten Biker an und freuen sich über einen kleinen Schnaps vom Begrüßungskomitee. Bevor es später mit Live-Musik weiter geht, werden aber erst ein paar Spiele stattfinden. „Die Jahre zuvor haben gezeigt, dass dies besonders bei entsprechend gutem Wetter stets für prima Stimmung und viel Spaß, sowohl bei den Teilnehmern, als auch bei den Zuschauern sorgt“, berichtet der Chef des MSC, Frank Reiser. Teilnehmen könne prinzipiell jeder, der alt genug ist und ein paar weitere Partner für eine gemeinsame Gruppe findet. „Natürlich wollen wir hier nicht nur harte Jungs bei der Arbeit sehen, sondern es sollen auch Damen am Wettbewerb teilnehmen“, stellt Reiser weiter fest. Der jeweiligen Siegertruppe winkt ein Pokal. Ebenfalls einen Pokal erhält der Club, der mit den meisten Mitgliedern angereist ist.

Als Hauptact sorgt dann „Rocket – Die Rockshow Süddeutschlands” für das passende Biker-Party-Feeling. In der Band spielen ausnahmslos Profimusiker aus dem gesamten süddeutschen Raum. Der Bandleader und Gitarrist spielt in mehreren weiteren Bands (unter anderem der weitbekannten AC/DC-Tribute-Band „Barock“), der aktuelle Sänger war bei „The Voice of Germany“ schon im Fernsehen zu sehen und hat bereits mit diversen Tribute-Bands („Kiss-Forever-Band“ von Kiss, „Coversnake“ von Whitesnake) auf der Bühne gestanden. Schon vergangenes Jahr waren die Jungs mit ihrer Sängerin beim MSC-Motorradtreffen zu Gast und haben das Zelt mit ihren grandios dargebrachten Rock- und Hardrock Klassikern im Sturm erobert.

An beiden Tagen gibt es natürlich Lagerfeuer, Barbetrieb, Bier vom Fass und leckere Speisen. Für beide Tage gilt freier Eintritt, kostenloses Campen und Frühstück. Das zweitägige Fest auf der „Stelle“ ist also nicht nur für Freunde des Motorsports, der Blasmusik und der Rockbands einen Besuch wert.