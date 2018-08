Auf dem „Hay Mountain“ rocken fünf Bands zwei Tage lang

Der Countdown läuft: Freunde der Rockmusik treffen sich am kommenden Wochenende beim zweiten Hay-Mountain-Festival in Schwenningen auf dem Heuberg. Oder sollte man „Hay-Berg“ schreiben? Veranstalter ist der Verein „Hay Mountain“ , der im April 2017 von überwiegend jungen Erwachsenen mit dem Ziel der Förderung der Live-Musik auf dem Heuberg gegründet wurde.

Mit dem Vereinsnamen „Hay Mountain“ wollen die Mitglieder den Namen Heuberg in neuer Form präsentieren. Vergangenes Jahr waren an einem Samstagabend im August fünf Bands bei der Premiere dabei. Die Veranstalter schafften es auf Anhieb mit einer tollen Band-Auswahl sowie einer logistischen Meisterleistung, den Festplatz „Stelle“ zum Open-Air-Rock-Paradies auszubauen. „Trotz mäßigem Wetter im vergangenen Jahr kam unser Festival saugut an“, erklärt der Hay-Mountain-Chef Michi Steidle. „Wir hatten nur positive Rückmeldungen. Deshalb freuen wir uns alle auch auf das zweite Festival mit zwei Festival-Tagen“, strahlt der Drummer der örtlichen Band Corny Joke. Das Rock-Spektakel unter freiem Himmel findet am 17. und 18. August statt.

Am Freitagabend spielt die siebenköpfige Band „Sullom drive“ aus dem Raum Biberach-Ulm bekannte Cover-Rock-Titel. Sängerin der Band ist die ortsansässige Gudrun Steidle. „Wir präsentieren beim Festival unsere Show mit modernen Titeln wie auch Oldies“, sagt Gudrun Steidle. Vier Bands treten am Samstagabend auf. Aus dem Umkreis von Albstadt kommen die vier Jungs von „Zippo Kennt’s“, die eigene Songs und auch Cover auf eigene Art versprechen.

Dann folgen die Lokalmatadore der Indie-Pop-Rock-Band „Corny Joke“, die alle auch Mitglieder im Hay-Mountain-Verein sind. „Wir spielen am Samstag nur eigene Kompositionen“, sagt Michael Steidle. Dritte Band ist die frühere Schulband „Macrol“ aus Stetten a.k. M., die ebenfalls ihre Eigenkompositionen ankündigt. Aus dem Raum Heilbronn kommen schließlich AOP. Die drei Jungs waren bereits auf dem Southside in Neuhausen zu Gast und versprechen deutschen Rock und Eigenkompositionen. „Unsere 45 Mitglieder sind schon richtig heiß und voll motiviert fürs Festival“ freut sich Hay-Mountain-Boss Michi Steidle.

Auch dieses Jahr gibt es wieder die Juice-Box, ein „Säfte-Projekt“ vom Kreisjugendring Sigmaringen, einen Hefestandwagen und am Samstagabend auch den Barbetrieb. Freitagabend serviert der Hay-Mountain-Verein Kassler mit Kartoffelsalat. Am Samstag sorgt StreetFood Casa auf dem Hay-Mountain-Festival für leckeres Essen.

Kombi-Karten (Freitag und Samstag) für das zweite Hay-Mountain-Festival gibt es im Vorverkauf für 16 Euro an bei der Filiale der Volksbank Albstadt in Schwenningen sowie bei Getränke Nolle in Stetten a.k.M. sowie für 18 Euro an der Abendkasse. Wer nur Freitag kommen möchte zahlt fünf Euro an der Abendkasse und bekommt zusätzlich das erste Bier umsonst. Gäste unter zwölf Jahren in Begleitung der Eltern zahlen keinen Eintritt. Gäste unter 16 Jahren dürfen nur in Begleitung eines Elternteils mitfeiern. Ab 16 Jahren ist die Teilnahme mit Party-Pass möglich.