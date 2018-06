Auch mit zunehmendem Alter hält Sport beweglich

Der Turnverein (TV) Schwenningen ist mit über 600 Mitgliedern nicht nur größter örtlicher Verein, er bietet auch zahlreiche Sparten sportlicher Aktivitäten an. Die einzige ausschließlich aus Männern bestehende Gruppe im TV ist die am 11. April 1989 auf Anregung der damaligen Vereinsvorsitzenden und jetzigen Ehrenvorsitzenden Brigitte Kallenbach entstandene Männergymnastikgruppe. Elf mutige Männer, die meisten waren ehemalige Fußballer, trafen sich zum ersten Training an einem Dienstag in der alten Turnhalle.

„Warm machen“ bedeutete einige Runden in der Halle, danach Aufstellung im lockeren Kreis. „Reihum machte jeder eine Übung vor, die dann alle gemeinsam wiederholten“, erinnert sich Erich Lechinger, der Trainer der Männergymnastikgruppe. Im Anschluss gab es noch ein gemeinsames Ballspiel wie Volley- oder Fußball. Schon bald kamen weitere Interessierte dazu, so dass sich die Zusammensetzung der Gruppe im Laufe der Zeit veränderte.

Nach zwei Jahren übergab Werner Tribelhorn die Trainingsgeschicke an Erich Lechinger, einen ausgebildeten Übungsleiter Freizeitsport, Leichtathletik und Schwimmen. Lechinger leitete fortan das Training nach modernen Gesichtspunkten. Intensives abwechslungsreiches Aufwärmen sowie aufbauende ganzheitliche Gymnastik bildeten den Hauptteil der Übungsabende. Verschiedene Spiele rundeten die Übungseinheit ab. „Dazu kamen Radfahrtouren, Schwimmen und der Erwerb des Deutschen Sportabzeichens“, freut sich Erich Lechinger.

Turniere und Radtouren

Bei verschiedenen Volleyballturnieren in Kolbingen und Schwenningen erreichten die Männer achtbare Resultate. Unter der Regie von Helmut Bosch und Erich Lechinger bildeten mehrtägige Radtouren zum Titisee, nach Illmensee, ins Neckartal oder zur Münsinger Alb den Höhepunkt der Saison. Darüber hinaus waren von Helmut Bosch organisierte Kochkurse oder von Raimund Straub organisierte Familienwanderungen an den Feldbergsee und zur Wutachschlucht fester Bestandteil der Jahresprogramme. Der durch regelmäßige Weiterbildungen geschulte Übungsleiter Erich Lechinger änderte auch aufgrund des zunehmenden Alters der Mitglieder der Gruppe sein Trainingsangebot.

So erwarb er 2005 die Lizenz zum Sportleiter in der Prävention B und 2017 die Kursleiterqualifikation Sturzprävention und Sturzprophylaxe. Heute bilden Funktionsgymnastik, Rückengerechtes Training, Kräftigungs- und Mobilitätstraining zur Sturzvermeidung, Nordic Walking und Schwimmen mit Aquajogging das Hauptgerüst des Trainings. Derzeit nehmen noch sieben Aktive, fast alles Männer der ersten Stunde, am Trainingsbetrieb teil.

Jüngst standen die so genannten „Fünf Esslinger“ als Training zum mobilen Älterwerden auf der Agenda. Die „fünf Esslinger“ sind Balance, Dehnung, Schnelligkeit und Beweglichkeit, Kraft für die Beine-Hüften und Rumpf, sowie Kraft Arme- Rumpf. Das Thema Dehnung beinhaltete den Dehnschritt vorwärts sowie Rumpfbeugen zur Seite, vor- und rückwärts. Beidseitiges einwippen, Trippeln auf dem Vorfuß, beid- und einbeiniges Hüpfen waren die Aufgaben beim Thema Schnelligkeit und Beweglichkeit.Die Kräftigung von Beinen, Hüften und Rumpf wurde auch mit der tiefen Hocke sowie dem langsamen oder dem seitlichen Treppensteigen umgesetzt. Liegestütz auch in Abwandlung als Knie-, Lang- und Wandliegestütz forderten weiter viel Kraft. Am Barrenholm wurde das seitliche Beugen und Strecken der Arme sowie Klimmzüge zur nächsten Herausforderung der starken Männer. Die Armbeugen mit drei Kilogramm schweren Gewichten waren die letzte Aufgabe des Teams.