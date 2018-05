Altbügermeister Allgaier greift noch einmal zum Schläger

Es war ein perfekter Geburtstag, den der Tennis-club Schwenningen (TCS) am Freitag feierte. Auf der Tennisanlage im Sportzentrum Staudenbühl strahlten die zahlreichen Gäste und Mitglieder mit der Sonne um die Wette. Zum größten Fest des Jahres im Heubergdorf haben die Frauen und Männer vom TCS auch Abordnungen der Nachbar- und der örtlichen Vereine und die Gründungsmitglieder willkommen geheißen.

Bürgermeisterin Roswitha Beck erinnerte an die zwanzig Frauen und Männer der ersten Stunde, die den TCS am 8. Mai 1978 gründeten. Das in einer Zeit, wo der Tennissport bei der breiten Masse der Bevölkerung noch nicht so populär war. Derzeit zählt der Verein 150 Mitglieder. „Die zurückliegenden vier Jahrzehnte haben nicht nur viel Freude und Spaß, sondern natürlich auch viel Arbeit mit sich gebracht“, stellte die Bürgermeisterin fest. Ohne das ehrenamtliche Engagement wäre der Erfolg eines Vereins nicht denkbar. Lob sprach sie allen aus, die sich um die Jugendarbeit verdient machten. Die Bürgermeisterin gratulierte dem Vorsitzenden Thomas Blazko und überreichte das Glas-Wappen der Gemeinde sowie ein Geldgeschenk für die Jugendarbeit. Zusammen mit den Vorsitzenden von TCS und Musikverein (Adrian Stier) nahm sie den Fassanstich vor.

Vom Badischen Tennisverband gratulierte Jürgen Hähnel aus Meßkirch, Vorsitzender des Bezirks IV, Schwarzwald-Bodensee. Er wünschte dem Heuberger Jubelverein Gesundheit, „Bleib so, wie du bist“ und „Dass alle deine Wünsche in Erfüllung gehen“. Neben der Entwicklung und der Zukunftssicherung sei auch die Bewahrung von Traditionen von großer Bedeutung, so Höhnel in seiner Laudatio. „In diesem Zusammenhang finde ich es sehr beachtlich, wie akribisch und zielstrebig der Verein sich entwickelt hat. Weiter lobte er die mutige Vorstandschaft, die sich mit Herzblut für den Club einsetze, und die engagierten Mitglieder, die tatkräftig unterstützten. Den TC umschrieb Jürgen Hähnel mit den Worten: „Teamgeist, Spaß, Erfolg und Gemütlichkeit“. Der Freizeitmarkt sei in der wie nie zuvor aktiven Gesellschaft umkämpfter denn je. Mitgliedergewinnung und Mitgliederbindung seien keine Selbstläufer mehr, stellte Hähnel fest. Abschließend wünschte er den Verantwortlichen und Mitgliedern des Tennis-club Schwenningen viel Kraft und immer genug Ehrenamtliche für die Aufgaben.

Als Vertreter der Schwenninger Vereine gratulierte der Vorsitzende vom benachbarten Sportverein Schwenningen, Werner Scheuble, dem TCS mit einem schönen Geldgeschenk. Weitere Gratulanten waren Vertreter der benachbarten Vereine aus Nusplingen, Stetten a.k.M. und Kreenheinstetten, die ihre Verbundenheit mit dem TCS betonten, die sich teilweise auch in Spielgemeinschaften darstellt (Kreenheinstetten und Stetten a.k.M.).

Eröffnet wurde die Feierstunde vom Männergesangverein „Eintracht“ unter Leitung von Wilfried Siber und Gerhard Gutmann mit den Liedern „Hallelujah“ von Leonard Cohen und „Seemann, deine Heimat ist das Meer“. Der Musikverein Schwenningen unter Leitung von Istvan Elekes gratulierte mit der „Jubiläumspolka“ und spielte Unterhaltungsmusik wie „Sweet Caroline“. Die beiden ersten Vorsitzenden des Tennisvereines, die am 17. August 1978 den ersten Sandplatz mit einem Tennisspiel eröffneten, zeigten auf dem „Center-Court“, dass sie auch 40 Jahre später nichts verlernt haben. Alt-Bürgermeister Peter Allgaier und Ehrenpräsident Georg Straub erfreuten die Gäste mit ihrem Schaukampf. Danach spielten die beiden noch einen Satz Doppel mit den beiden Bundesligastars Michael Berrer und Florian Fallert, beide vom Bundesligisten TV Reutlingen. Schließlich gab es noch einen Satz der beiden Spitzensportler auf hohem Niveau zu bewundern, den Michael Berrer mit 6:3 für sich entschied. Bei tollem Wetter, einen Buffet und einem Umtrunk feierte man zusammen in den Abend hinein diesen Geburtstag ins Schwabenalter.