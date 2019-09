Zwerge begrüßen die neuen Erstklässler

Mit einen Gottesdienst, einer Theateraufführung und der ersten Schulstunde sind am vergangenen Samstag 19 neue Erstklässler in die Gräfin-Monika-Schule Scheer aufgenommen worden.

„Wir trauen uns in die Schule“ stand auf einem Plakat, dass die Schulanfänger aus dem Kindergarten mit in den Eröffnungsgottesdienst gebracht hatten. Unter dem Geleit der Erzieherinnen aus den Kindergärten in Heudorf und Scheer, die den Gottesdienst mitgestalteten, betraten die Kinder als Kindergartenkinder die Kirche und wurden am Ende des ökumenischen Gottesdienstes, gehalten von Pfarrerin Heidrun Stocker und Pfarrer Pontian Wasswa als Schulkinder von Klassenlehrerin Grace Ciesla und dem Kollegium der Grundschule aus der Kirche zur weltlichen Feier geführt.

Im Gemeindehaus begrüßte Schulleiter Alexander Speh die Schulanfänger und griff das Plakat auf: „Wir freuen uns, dass ihr euch traut, zu uns zu kommen.“ Die Gestaltung der Einschulungsfeier hatten die Zweitklässler übernommen und mit dem musikalischen Theaterstück „Eine Zwergeneinschulung“ das Thema aufgegriffen, wie es ist, wenn sich Vorfreude und Unsicherheit am ersten Schultag die Waage halten. Zwerg Benny wurde eingeschult – und ausgerechnet an seinem ersten Schultag wird bekannt, dass die Zwergenschule geschlossen werden musste und alle Zwerge nun in die Menschenschule müssen. Doch Zwerge, Elfen und Schulkinder machten Benny Mut mit dem Lied „Du bist ein Schulkind“. So konnte Benny doch noch zuversichtlich den Weg in die Schule antreten.

Den gingen dann auch die neuen Erstklässler gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin Grace Ciesla. „Sie, liebe Eltern, müssen jetzt ganz stark sein: Ihre Kinder machen diesen Weg jetzt alleine!“, sagte Schulleiter Speh mit einem Augenzwinkern. Und auch wenn die Eltern darüber schmunzelten, zeigte sich doch das eine oder andere Tränchen im Augenwinkel, als die „großen“ Schulkinder vor den Augen der Eltern mit der Lehrerin aus dem Saal auszogen und zu ihrer ersten Unterrichtsstunde gingen. Für die Angehörigen hatten die Eltern der zweiten Klasse auf dem Schulhof bei strahlendem Sonnenschein Kaffee und Kuchen vorbereitet, sodass nach Abschluss der Feier alle gestärkt und voller Vorfreude auf den ersten „richtigen“ Schultag am Montag den Nachhauseweg antraten.