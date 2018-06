Zwei OHA-Gäste greifen Polizisten an

Weil er aufgrund seiner starken Alkoholisierung nicht in das Partyzelt des OHA-Treffens eingelassen wurde, hat sich ein 17-Jähriger am Freitagabend gegen 21.30 Uhr verbal mit dem Sicherheitsdienst verbal angelegt. Das teilt die Polizei mit. In der Nähe befindliche Polizeibeamte unterstützten die Sicherheitskräfte. Dabei griff der mit rund 2,6 Promille alkoholisierte Jugendliche einen der Beamten an den Hals, weshalb er überwältigt und gefesselt werden musste. Außerdem beleidigte er die Einsatzkräfte massiv und musste bis zur Übergabe an einen verständigten Angehörigen zur Wache gebracht werden.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 0.30 Uhr. Ein 23-jähriger Mann, ebenfalls alkoholisierter Mann war an einer Streitigkeit beteiligt, die vom Sicherheitspersonal geschlichtet wurde. Da er sich gegenüber dem Sicherheitspersonal renitent zeigte, wurde der Mann an die Polizei übergeben und aufgrund seines Verhaltens gefesselt. Dagegen setzte er sich massiv zur Wehr, versuchte die Einsatzkräfte zu schlagen, stieß wüste Beleidigungen aus und spuckte nach den Beamten. Auch auf der Wache machte der 23-Jährige weiter, spuckte um sich und belegte die Einsatzkräfte mit ehrverletzenden Beleidigungen. Auf richterliche Anordnung musste er die Nacht zur Ausnüchterung seiner zwei Promille in einer Zelle verbringen. Neben einer Rechnung für den Aufenthalt bei der Polizei erwarten ihn auch ihn Anzeigen wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und Beleidigung. Auch gegen den Jugendlichen wird gleichlautend ermittelt.