Zunftmeister zieht ein positives Fazit des OHA-Treffens

Rund 5000 Zuschauer, keine Einsätze des Notarztes und friedliche Narren – nach dem gelungenen großen Umzug am Sonntagnachmittag ist Uwe Lang, Zunftmeister der Bräutelzunft Scheer, mit dem Verlauf des OHA-Treffens hoch zufrieden. Das größte Lob spricht er allerdings seinem Zunftrat und allen Helfern aus. „Ich bin begeistert, wie alle mitgemacht haben und kann davor nur meinen Hut ziehen“, sagt er am Montag.

In Dreierreihen hätten die Zuschauer beim Narrensprung am Straßenrand gestanden. „Es war der Wahnsinn, was bei uns im Städtle los war“, sagt Lang. „Ich bin richtig stolz darauf, was meine Mannschaft da auf die Beine gestellt hat.“ Auch von Gästen und Zuschauern habe er viele positive Rückmeldungen erhalten. „Es hat von A bis Z alles gestimmt und riesigen Spaß gemacht.“

Besonders gefreut habe ihn aber die Ehrung, die ihm beim Zunftmeisterempfang am Sonntag von der Vereinigung freier oberschwäbischer Narrenzünfte (VFON) zuteil geworden ist. „Das ist natürlich eine besondere Ehre“, sagt er. „Auch, dass mein Zunftrat mein Konterfei auf einen Pin gesetzt hat, macht mich total stolz. Das hat sonst keiner.“

Die Abreibung seiner Zunftmeisterkollegen sei auch weniger schlimm ausgefallen als befürchtet. „Toll, was die abgeliefert haben“, findet er. „Sie haben mich passend und treffend beschrieben und dass ich Opa werde, ist ja ein wunderbares Ereignis, das gern erwähnt werden darf.“ Lobende Worte hat Lang auch für den Bürgermeister Lothar Fischer parat. „Der hat sich beim Empfang richtig ins Zeug gelegt und gezeigt, dass er seine Pflicht als Hausherr ernst nimmt“, sagt er. „Da waren auch die anderen Zunftmeister begeistert.“ Aber schließlich sei Fischer ja auch mit der Fasnet in Scheer aufgewachsen und wisse, was sich gehöre. Das OHA-Treffen in vier Jahren würde Uwe Lang noch gern als Zunftmeister bestreiten. Das hat er am Sonntag bekannt gegeben. „Wenn mein Zunftrat mitzieht, wäre das großartig“, sagt er. „Wir schaffen einfach gut zusammen. Und wenn es an der Spitze funktioniert, machen auch die Mitglieder mit.“

Dass ihm dann gleich noch ungeplant eine Einladung aller zur Feier seines 60. Geburtstags herausgerutscht sei, wäre nun einmal typisch für ihn. „Da war die Klappe wieder einmal schneller und größer als der Kopf“, sagt er lachend. „Da muss ich mir jetzt wieder einiges anhören, aber das ist schon in Ordnung.“

Auch bei den Aufräumarbeiten nach dem Festwochenende arbeiten in der Stadt alle Hand in Hand. „Der Bauhof und die Stadtverwaltung helfen uns wo sie können und die anderen Vereine aus Scheer packen gut mit an.“ Auf diese Weise mache so ein OHA-Treffen noch einmal doppelt so viel Spaß.

Zwei Tage können Lang und sein Team jetzt durchatmen, dann geht es schon mit der Hausfasnet weiter. „Aber das läuft ja fast wie von selbst“, sagt Lang. Er freut sich bereits auf seinen Programmpunkt beim Bürgerball am Freitag. Klar, dass er sich da auch wieder etwas Besonderes hat einfallen lassen.