Zunftmeister Haller könnte sich einen Hallenanbau vorstellen

Die Heudorfer Narren haben ihrem Publikum am Sonntag einen schönen Fasnetsball geboten. In der vollen Halle herrschte beste Stimmung. Das Duo „Two Tops“ spielte temperamentvolle Schlager und heizte bereits ein. Zunftmeister Marcus Haller rief „Heudorf!“ in den Saal hinein und es kam das „Helo“ zurück, auf das zweite „Heudorf!“ kam das selbstbewusste „Kuckuck!“. Die Halle ist beengt, stellte der Zunftmeister fest und wandte sich an Bürgermeister Lothar Fischer: „Man sollte über einen Anbau nachdenken!“. Dieser war gerade am Essen und verschluckte sich fast.

Für 40 Jahre Vereinsarbeit wurde Bianka Bischofberger von Zunftmeister Haller und Reiner Kuchelmeister, Vorsitzender des Heimatvereins, geehrt. Die Moderation des Abends hatten die Puppen Lena und Sepp übertragen bekommen. Ramona Haller-Ludy und Herbert Ludy verliehen ihnen ihre Stimmen.

Zwei ältere Frauen – Mary Kuchelmeister und Dagmar Irmler - trafen sich im Wartesaal des Arztes und hatten so das eine oder andere Gesprächsthema. Damit belustigten sie die Narren. Die nächste Seniorin – Herbert Ludy – ging zum Optiker in die Kreisstadt, weil sie eine Lesebrille brauchte. In Scheer baue man ja lieber eine Neue Mitte, statt einen Optiker anzusiedeln, konstatierte die Frau.

Die Monster – Michaela König, Alexandra Löffler, Simone Löffler und Natalie Strang - traten aus dem Schrank, kaum waren die Kinder im Bett und tanzten mit böswilligem Gelächter eine dynamische Choreografie. Die Mühlbachsterne klagten Gott an, weil er den Frauen die Cellutite geschenkt habe. „Warum ist Gott so gemein?“, fragten sie sich verzweifelt. Aber in Heudorf sei es schön, bei Nebel und Föhn, sangen sie mit viel Inbrunst. Und die besonders schöne Heudorfer Fasnet schien sie doch recht gut zu trösten.

Die Schmelzetänzer aus der Laucherthaler Zunft brachten ein Männerballett auf die Bühne, das sehr gut ankam. Sehr frivol und überaus gelungen war der Auftritt von Reiner Kuchelmeister und Andreas Zimmerer. Viel mehr als ein Badetuch hatten sie nicht bei sich. Gekonnt und erotisch wickelten sie sich ein und wieder aus, ließen das Handtuch um den Körper geschickt herumgleiten, so dass fast bis zum Schluss die Ambiguität blieb: nackt oder nicht nackt, das war die Frage. Mit einer Hitparade unterhielten Narren das Publikum. Die Playback-Schau hatte es in sich. Nacheinander streckten die Sängerinnen und Sänger den Kopf aus der Stoffwand heraus und machten ihre humorvolle Darbietung, die sehr gut ankam. E

Höhepunkt des Abends war der Auftritt der Mittelalterkriegerinnen, die unter der Leitung von Daniela Knaus-Beil einen spektakulären Tanz einstudiert haben. In einer spannenden Choreografie erzählten sie die Geschichte vom Kampf gegen den Dämon und den Sieg der jungen Frauen. Absolut Spitze: Das Publikum jubelte ihnen zu, gab tosenden Applaus und holte sie nochmal zur Zugabe auf die Bühne.