Zum Kreismusikfest wird ein Marsch komponiert

Das bevorstehende Kreismusikfest im Juli ist Hauptgesprächthema bei der Hauptversammlung der Stadtkapelle am Freitag gewesen. Zu diesem Anlass hat Martin Scherbacher einen Marsch komponiert und die aus Scheer kommende Künstlerin Editha Pröbstle stellt gerade in ihrem Atelier ein Kunstwerk fertig, das zum Kreismusikfest enthüllt werden soll.

Dirigent Viktor Schill zeigte sich in seinem Bericht im Großen und Ganzen recht zufrieden, bemängelte aber den Probenbesuch besonders im zweiten Halbjahr 2019 und wünschte sich hier eine Besserung. Das herausragende Ereignis im vergangenen Jahr sei das Abschneiden beim Marschmusikwettbewerb in Hohentengen gewesen, bei dem die Stadtkapelle mit 94 Punkten die Note „hervorragend“ erhielt.

Bürgermeister Lothar Fischer bedankte sich bei der Stadtkapelle für die Auftritte bei kommunalen und kirchlichen Anlässen. Er sagte die notwendige Unterstützung seitens der Stadt und des Bauhofs für das Kreismusikfest zu, das vom 10. bis 13. Juli stattfindet. Die von ihm vorgenommene Entlastung der Vorstandschaft erfolgte einstimmig, ebenso wie die Neuwahlen, welche keine großen Änderungen brachten: Zur neuen Notenwartin wurde Jutta Zimmerer gewählt. Der komplette Rest des Vorstands wurde einstimmig wiedergewählt.

Eigens für das Kreismusikfest hat die Stadtkapelle einen Marsch in Auftrag gegeben. Die Auftragskomposition ging an Komponist Martin Scherbacher nach Hechingen, der schon zur 700-Jahr-Feier der Stadt Scheer die Graf-Andreas-Suite komponierte. Er schrieb nun für die Stadtkapelle zum Jubiläum und zum Kreismusikfest einen Marsch mit dem Titel „Musik vereint”, nach dem Motto des Kreismusikfestes 2020. Besonderheit bei dieser Komposition ist, dass Martin Scherbacher Teile vom Fasnetsmarsch mit eingearbeitet hat.

Ebenfalls für das Kreismusikfest erstellt im Moment die aus Scheer stammende Künstlerin Editha Pröbstle eine etwa drei Meter große Skulptur. Dieses Kunstwerk wird wahrscheinlich im Bereich des Hofgartencenters in Nähe der Straße installiert. In ihrem Atelier in Koblenz finden momentan die letzten Arbeiten an dieser Skulptur statt. Wie und in welcher Form die Installierung und Enthüllung stattfindet, wird in den nächsten Wochen festgelegt.

Immer noch auf der Suche ist die Stadtkapelle nach Sponsoren für das Kreismusikfest. Man hat einen Plan entworfen und eine Sponsorenmappe mit verschiedenen Möglichkeiten erarbeitet. Leider passe im Moment die wirtschaftliche Lage nicht zu diesem Vorhaben, die Stadtkapelle hoffe aber trotzdem, dass sich der eine oder andere Sponsor noch finden wird. Die Kosten für Zelt, Equipment und Anschaffungen, um dieses Fest durchzuführen sind seien hoch, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Bereits Ende dieses Monats, am Sonntag, 29.März, findet der Festakt zum Jubiläum mit Fahnenweihe und Totenehrung statt. Auch diese Veranstaltung war Gegenstand der Diskussion während der Hauptversammlung. Man hat auf jeden Fall festgestellt, dass bis zum Kreismusikfest noch einiges an Arbeit für die Mitglieder der Stadtkapelle auf dem Programm steht. Koordinator und Projektleiter Tobias Zimmerer überwacht das Ganze mit einem EDV-Programm.

Abschließend wurden dann noch die weiteren Termine für 2020 bekanntgegeben. Sicherlich ein Highlight wird ein Auftritt im Mai auf der Insel Mainau sein. Ansonsten hat die Stadtkapelle aufgrund des Kreismusikfestes etwas weniger Termine angenommen und die Sommerpause um zwei Wochen verlängert. Das Jahreskonzert findet wie jedes Jahr am Samstag vor dem vierten Advent statt. Es wird außerdem am 19. Dezember ein Gemeinschaftskonzert mit der Musikkapelle Kirchen aus dem Kreisverband Ulm geben.

Bei der Jahreshauptversammlung wurde auch ein Blick in die Statistik geworfen. Im Jahr 2019 waren die Musiker der Stadtkapelle Scheer insgesamt 77-mal zusammen: bei 53 Proben und 24 Auftritten. Dies ging aus der Probenstatistik hervor, die von Sabine Doser, Anette Wobbe und Achim Haga geführt wird.

Den dritten Platz belegte Xaver Weckerle mit einer Anwesenheit bei 72 Terminen. Zweiter wurde Dirigent Viktor Schill mit insgesamt 73. Probenbester war Simon Sauter, der das ganze Jahr über nur zweimal fehlte und somit auf insgesamt 75 Teilnahmen kam.

Bereits in den Jahren zuvor war Simon Sauter immer unter den ersten drei und zuletzt 2017 Probenbester. Im Blasmusikverband Sigmaringen ist er auch als „Dirigent für alle Fälle” bekannt, weil er gerne schon mal die eine oder andere Polka nicht nur bei der Stadtkapelle Scheer gekonnt dirigiert. Er ist aktives Mitglied im Schlagzeugregister der Stadtkapelle.