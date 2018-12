Zum Abschluss stimmt das Publikum mit ein

Mit einem unterhaltsamen Konzert hat die Stadtkapelle ihr großes Publikum begeistert. Dirigent Viktor Schill hatte das Programm als Dramaturgie einer spannenden Geschichte gestaltet und erzählte Kapitel für Kapitel die Geschichte der Brüder James und Bill. So schnürte er unterschiedliche Stücke in eine Geschichte zusammen. Am Ende gab es viel Applaus. Als Zugaben erklangen einen Marsch und ein Weihnachtslied zum Mitsingen.

Der Vorsitzende Christoph Ehm freute sich, dass so viele Besucher zum Jahreskonzert gekommen sind. Er begrüßte Bürgermeister Lothar Fischer und Pfarrer Pontian Wasswa, den Bezirksvorsitzenden des Blasverbandes Rudi Hüglin, sowie alle Ehrenmitglieder der Stadtkapelle. Es sei Tradition, dieses Jahreskonzert am Samstag vor dem vierten Advent zu spielen. Seit Monate und Wochen habe die Stadtkapelle geprobt. „Wir geben unser Bestes“, sagte Ehm.

Dirigent Viktor Schill moderierte durch den Abend. Er zeichnete einen Familienabend am TV und stellte sich einen mitreißenden Film vor, dessen Drehbuch er ausgedacht hatte und mit Musikstücken beschrieb. Das Publikum solle sich die Brüder James und Bill vorstellen, die gerade einen Geldtransport überfallen haben und sich eine wilde Verfolgungsjagd im Mustang mit der Polizei lieferten. Dazu hatte er das Stück „New Age Rock“ von Steve McMillan gewählt, das er mit den Musikern in hohen Tempi entwickelte. Ereignisreich und spannungsgeladen entfaltete sich die Musik. Einen Moment der Ruhe ist den Fliehenden mit einem schönen Klarinettensatz gegönnt.

Mit viel Glück und Fahrgeschick seien sie entkommen, berichtete Dirigent Schill. Um nicht aufzufallen, beginnen die Brüder ein neues Leben in einem Gebirge im Osten der USA. Das Stück „Blue Ridge Saga“ von James Swearingen beschrieb diese schroffe Wildnis. Die Stadtkapelle ließ unter der Leitung von Jugenddirigent Yannik Nehrling die Erhabenheit der Bergketten erklingen und genoss die stimmungsreiche Musik mit einem interessanten Part für die Percussions. Das Publikum war ergriffen.

Nun erinnerten sich die Jungs abends am Lagerfeuer an ihre Jugend bei ihrem Opa. Sie beschließen, den alten Brummbär zu besuchen. Das gleichnamige Musikstück von Julius Fucik mit dem Fagott-Solo entfaltete sich als wunderbarer Dialog zwischen dem tiefen Instrument und der Stadtkapelle. Solist Tobias Zimmerer bekam jubelnden Applaus für sein souveränes Spiel.

Die Brüder finden den Großvater in der Kirche. Der bekannte Gospelsong „Oh yes, Lord“ erklang voller Inbrunst und Energie. Immer wieder erhob sich ein Solist und spielte seinen Part, das Orchester fiel ein und ließ die Instrumente jubeln.

Wie es kommen musste, verliebte sich James in eine der schönen Chorsängerinnen und trat dem Chor bei, obwohl er gar nicht singen kann. Mit den „Highlights von Robin Hood“, Komponist Michael Kamen, erlebte das Publikum die Höhen und Tiefen, die James erlebt. Bis er endlich den ersten Kaffee mit der schönen Frau trinken darf. Die Hochzeit wird in Venedig gefeiert, weil die Großmutter der Braut Italienerin ist. „La Nozze Veneziane“ von Alfred Börsendörfer brachte die prachtvolle Stimmung in den Saal. Schließlich heiratete Bill auch und beide erfreuten sich an ihren Kindern, in denen sie sich selber wiedererkennen.

Das Konzert war ein schöner Erfolg. Dirigent Viktor Schill hat mit seinen Musikern auf hohem Niveau musiziert. Es hat dem Publikum Spaß gemacht, Musik auf diese Weise zu genießen.

Ludwig Kühbauch zum Ehrenmitglied ernannt

Langjährige Musiker sind vom Bezirksvorsitzenden des Blasmusikverbandes Rudi Hüglin mit den entsprechenden Nadeln feierlich geehrt worden. Die Vorsitzenden der Stadtkapelle Christoph Ehm und Katharina Krebs gratulierten und überreichten ein kleines Geschenk. Für 50 Jahre aktives Musizieren und 34 Jahre Ausschussarbeit bekam Dieter Wobbe unter tosendem Applaus die Ehrennadel in Gold mit Diamant an das Revers geheftet. Für 40 Jahre wurden Margot Haga, Dieter Christ, Bernd Kraft und Jürgen Sauter mit der goldenen Nadel geehrt. Für 20 Jahre gab es die silberne Ehrennadel für Anette Wobbe, Sabrina Sulzer und Rita Eisele. Für zehn Jahr musizieren bekamen Bianca Krugger, Manuel Zimmerer, Sabine Doser und Jasmin Doser die bronzene Ehrennadel. Seit 15 Jahre ist Viktor Schill Dirigent. Auch dafür gab es eine Ehrung des Blasmusikverbandes. Schill ist knapp 30 Jahre alt und hat die Etappen als Jugenddirigent und Vizedirigent längst hinter sich. Eine hohe Ehrung erfuhr Ludwig Kühbauch: Die Stadtkapelle ernannte ihn zum Ehrenmitglied. Dazu gab es dankbaren Applaus.