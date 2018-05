Zum 100. Geburtstag gibt es für Johanna Pröbstle einen Baum von der Stadt

Ein ganz besonderes Geschenk für Johanna Pröbstle: Zum 100. Geburtstag hat die Stadt ihr am Mittwoch einen Baum mit ihrem Namensschild gegenüber der Gaststätte Brunnenstube gepflanzt. „Das ist einmalig“, freute sich die Jubilarin über diese besondere Ehre, die sich Bürgermeister Lothar Fischer ausgedacht hatte.

100 Jahre alt werden, das klingt auch in der heutigen Zeit schier unglaublich. Ein Rezept dafür hat Johanna Pröbstle auch nicht parat. Sie habe immer „geschafft, geschafft, geschafft“, blickt sie zurück und lacht. Überhaupt lacht Johanna Pröbstle gerne und viel, manchmal auch über sich selbst. Viele Geschichten und Anekdoten hat sie parat. „Ich könnte euch Sachen erzählen“, sagt sie lachend und winkt ab. Ihr Humor ist umso bemerkenswerter da ihr Leben nicht immer einfach verlief. Sie war nicht verheiratet, hatte aber ein Kind – Tochter Eleonore – und war alleinerziehend. In der damaligen Zeit in Scheer war so etwas sehr außergewöhnlich, und die Mitmenschen von Johanna Pröbstle ließen sie das damals mitunter auch spüren, wie sie durchblicken lässt. Und als ihre Eltern und ihr Bruder gestorben waren, war sie mit Eleonore ganz auf sich gestellt. „Da war ich allein auf weiter Flur“, erinnert sie sich. Doch mit Arbeit und Sparsamkeit gelang ihr auch das. „Ich habe gespart und geschafft“, sagt die 100-Jährige.

Schon ihr ganzes Leben wohnt Johanna Pröbstle, die am 2. Mai 1918 geboren wurde, im Haus in der Mengener Straße, früher war das ein landwirtschaftliches Anwesen. Neben der landwirtschaftlichen Tätigkeit arbeitete sie auch für eine Näherei und die Firma Späh in Scheer. Mit der Erfahrung von 100 Jahren findet die Jubilarin, dass das Leben „früher“ schon anders gewesen sei. „Das war ein ganz anderes Leben, ein ganz anderer Zusammenhalt“, zieht sie einen Vergleich zur Gegenwart.

Johanna Pröbstle wohnt zusammen mit Tochter Eleonore und Schwiegersohn Karlheinz samt Enkelkindern in einem gemeinsamen, drei Generationen umspannenden Haus. Interessiert ist sie an Politik und verfolgt politische Talkshows im Fernsehen gespannt, ebenso Fußballübertragungen ihres Lieblingsvereins Bayern München. Am Herzen liegen ihr besonders ihre vier Enkelkinder. Wie Bürgermeister Lothar Fischer bestätigt, ist Johanna Pröbstle die älteste Einwohnerin von Scheer. Die Idee für die Baumpflanzaktion sei ihm gekommen, als er mit dem Fahrrad durch die „Allee der Hundertjährigen“ in Sigmaringen fuhr. In dieser Allee werden Sigmaringer Bürger, die 100 Jahre alt werden, mit einem Baum geehrt.