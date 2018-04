Wunibald Blender wird erneut ausgezeichnet

Eine weitere hohe Auszeichnung für Wunibald Blender: Bei der Mitgliederversammlung des ADAC Württemberg in Heidenheim ist dem Vorsitzenden des Rallye Racing Teams (RRT) Scheer die Ehrennadel in Gold überreicht worden. Im Januar hatte Blender bei der Meisterehrung in Böblingen bereits die Ewald-Kroth-Medaille in Gold mit Brillant für vorbildliche Organisation von Motorsportveranstaltungen erhalten.

Der Geehrte engagiert sich seit mehr als vier Jahrzehnten ehrenamtlich. Er war 1971 Gründungsmitglied des RRT Scheer und arbeitete als dessen Sportleiter. Seit 1980 führt Blender den RRT Scheer als Vorsitzender. „Wunibald Blender leitet den Club überaus engagiert und erfolgreich – mit Wissen, Tatkraft und Umsicht“, betonte Dieter Roßkopf, Vorstandsvorsitzender des ADAC Württemberg in der Laudatio für Blender am 24. März im Heidenheimer Congress Centrum. Aktuell hat der Verein rund 400 Mitglieder. Über 150 Motorsport- und Vereinsveranstaltungen organisierte der Geehrte mit seinem Team in den mehr als 40 Jahren.

„Von der Planung über die Organisation bis hin zum Aufbau und der Durchführung motiviert er sein Umfeld und geht mit gutem Beispiel voran“, unterstrich Dieter Roßkopf. Ein großes Augenmerk lege der RRT-Vorsitzende dabei seit Beginn auf den Jugendbereich. So führte der Club im vergangenen Jahr den 21. Fahrerlehrgang mit Jugendlager für Motocross und Enduro durch.

Für seine langjährige Mitarbeit verlieh ihm der RRT Scheer bereits mehrere Auszeichnungen. Darüber hinaus erhielt er im Jahr 1994 die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg für das Ehrenamt sowie im Jahr 2016 die Staufermedaille des Ministerpräsidenten.