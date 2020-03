Wunibald Blender hört als Vorsitzender des RRT Scheer auf

Nach 40 Jahren hat Wunibald Blender den Vorsitz des Rallye Racing Teams (RRT) Scheer abgegeben. Insgesamt hat er sich 48 Jahre lang für den Verein engagiert. Dafür haben ihm die Mitglieder bei der Hauptversammlung die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Laut Protokoll der Versammlung ist diese Ehre seit der Gründung des Vereins im Jahr 1972 erst zwei weiteren Mitgliedern zuteil geworden. Als sein Nachfolger wurde Andreas Holzhauer gewählt.

In einer kurzen Rede bedankte sich ein sichtlich bewegter Wunibald Blender mit einem Rückblick auf die arbeitsreiche Gründerzeit des RRT Scheer, die Aufbruchsstimmung und die Anfangsschwierigkeiten, die Kameradschaft und die Anerkennung von Seiten des ADAC, anderen motorsportlichen Vereinen und der interessierten Öffentlichkeit. Er blickte zurück auf über 150 Motorsportveranstaltungen wie Rallyes, Slaloms, Motocross, Supermoto, Enduros und Jugendkarts, dazu kamen noch an die 100 weitere Veranstaltungen im gesellschaftlichen und sozialen Bereich, Brunnenfeste, Sommerfeste und Weihnachtsmärkte in Scheer, Hüttenaufenthalte in Österreich, mehrtägige Busausfahrten und vieles mehr, was organisiert und bewerkstelligt werden musste.

Er bedankte sich herzlich bei all denen, die ihn jahrelang unterstützt haben und wünschte seinen Nachfolgern viel Glück und Erfolg, viele Helfer und unfallfreie Veranstaltungen. Desweiteren betonte er wiederholt seine Bereitschaft, seinen Nachfolgern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, wenn man ihn brauche. Er kam bei den Wahlen dann aber doch nicht ganz ohne Amt davon. Blender wird den Vorstand als Rechnungsprüfer und ADAC-Delegierter unterstützen.

Das Jahr 2020 wird beim RRT Scheer von einigen Veranstaltungen geprägt sein. Im März soll ein Vorderlader- und Sportpistolenschießen stattfinden. Danach dreht sich alles um den Höhepunkt des Jahres, das Motocross in Göggen. Es wird am 18. und 19. April stattfinden. Im Juli soll es ein Jugendlager, einen Fahrerlehrgang und ein Sommerfest geben. Die Jahresabschlussfeier ist für den 28. November terminiert und am 13. Dezember findet der Weihnachtsmarkt in Scheer statt.

Nach einer Aussprache über die Vereinsverwaltung, Anschaffungen, Reparaturen, Instandhaltung und Mieten warb der Sportleiter Moritz Neumann unter den Anwesenden um Unterstützungen für das Motocross im April. Die arbeitsreiche Hauptveranstaltung des Vereins benötige viele Helfer.

Die Wahlen haben folgende Ergebnisse gebracht:

Vorsitzender: Andreas Holzhauer

Kassierer: Dirk Restle

Schriftführer: Roman Pehl

Beisitzer: Walter Deschler, Heiko Scholer, Michael Hirth, Christian Schunke, Sven Jansen, Christoph Stärk, Fabian Sommer

Stellvertretender Jugendleiter: Roman Pehl

Rechnungsprüfer: Wunibald Blender

ADAC-Delegierte: Wunibald Blender, Peter Schurer

ADAC-Ersatzdelegierte: Walter Deschler, Moritz Neumann, Joachim Gerhardt, Roman Pehl

Ehrennadel des ADAC in Bronze: Mario Beierl, Daniel Binder, Sandra Blender, Thilo Denin, Detlef Heller, Andreas Holzhauer, Joachim Holzhauer und Dirk Restle

Ehrenmitgliedschaft im RRT Scheer: Wunibald Blender