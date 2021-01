Wolfgang Buck geht in den vorzeitigen Ruhestand

Wolfgang Buck, langjähriger Kämmerer der Stadt Scheer, wird Ende des Monats in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. In der Gemeinderatssitzung am Montagabend ist er von Bürgermeister Lothar Fischer offiziell verabschiedet worden. Unter den Zuschauern, die seinen Abschied würdigen wollten, befanden sich auch ehemalige Gemeinderäte. Wenn die Pandemie abgeklungen sei, werde die öffentliche Verabschiedung nachgeholt, kündigte Bürgermeister Fischer an.

Zehn Jahre Zeitsoldat bei der Bundeswehr

Zwanzig Jahre war Wolfgang Buck Kämmerer der Stadt Scheer. Im September 2000 hatte er den Dienst unter Bürgermeister Jürgen Wild, der in diesem Jahr gewählt worden war, aufgenommen. Wolfgang Buck ist in Saulgau geboren, hat dort eine kaufmännische Lehre bei der Firma Pischl gemacht.

Anschließend war er zehn Jahre Zeitsoldat bei der Bundeswehr in Mengen, wo er die mittlere Reife und die Fachhochschulreife absolvierte. Danach machte er eine Ausbildung bei der Allgemeinen Finanzverwaltung Baden-Württemberg. Anschließend war er zwei Jahre in Stuttgart beim Amt für Vermögen und Hochbau im gehobenen Dienst.

Parkinson-Erkrankung macht sich bemerkbar

Wolfgang Buck ist seit 2009 an Parkinson erkrankt. Damit ging er offen um, engagierte sich sogar ab November 2016 zwei Jahre lang als Kreisbehindertenbeauftragter und hielt regelmäßig Sprechstunden ab, bei denen er andere ehrenamtlich unterstützte.

Die Krankheit machte ihm allerdings mit den Jahren die Arbeit am Computer und das Sprechen zunehmend mühsam. So entschloss er sich den Antrag auf vorzeitiger Versetzung in den Ruhestand zu stellen. Dem Antrag wurde stattgegeben.

Es ist eine traurige Aufgabe für mich. Bürgermeister Lothar Fischer

Sichtlich gerührt verabschiedete Bürgermeister Fischer den langjährigen Kämmerer der Stadt im Rahmen der öffentlichen Gemeinderatssitzung. Er bat ihn feierlich zum Ratstisch. „Es ist eine traurige Aufgabe für mich“, sagte Fischer und wünschte an dieser Stelle Wolfgang Buck alles Gute für seine persönliche Zukunft.

Er berichtete, dass eine verwaltungsinterne Verabschiedung bereits stattgefunden habe. Feierlich unterschrieben Bürgermeister Fischer und Kämmerer Buck die Urkunde der Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit aus gesundheitlichen Gründen.

Als Andenken an seinen langjährigen Dienstherren überreichte Bürgermeister Fischer dem Kämmerer das Wappen der Stadt und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit. Die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte sowie die anwesenden Zuhörer bekräftigen den Dank mit lautem Applaus.