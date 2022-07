„Wenn die Natur erwacht“ Morgenwanderung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Morgenwanderung des Schwäbischen Albvereins Scheer zur Bruder Klaus Kapelle. Durch den Kühlen Stadtwald von Mengen wanderten sieben Wanderfreunde am Sonntagmorgen des 17. Julis. Auf guten Waldwegen begleitete uns ein herrliches Vogelgezwitscher auf unserer Tour zur Kapelle oberhalb von Rosna am Waldrand gelegen. Dort finden sich auch immer wieder Personen zur Stillen Einkehr ein. Ein herrlicher Landschaftsblick ist eine Wohltat für die Seele. Auf dem Rückweg zur Grillhütte am Aspenhäule kamen wir noch an einem schönen Bildstock vorbei. Foto: Erich Fischer