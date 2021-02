Weltgebetstag dreht sich um die Frage: „Was zählt überhaupt?“

Zumindest der Gottesdienst soll unter Einhaltung aller Schutzbestimmungen am ökumenischen Weltgebetstag stattfinden. Dieser wird gerade von Frauen aus Mengen, Ennetach, Blochingen und Scheer geplant und soll am Freitag, 5. März, um 18.30 Uhr in der Kirche St. Nikolaus in Scheer stattfinden. Die Vorbereitungen stammen in diesem Jahr von christlichen Frauen aus Vanuatu, die zu einem Inselstaat im Pazifik bei Australien und Neuseeland gehören.

Im Vorfeld des Weltgebetstags setzen sich die Frauen mit dem Land und seinen Bewohnern auseinander, die in diesem Jahr im Mittelpunkt stehen. Oft beschäftigen sie sich dann zum ersten Mal intensiver mit der Kultur und dem Leben in einem fernen Land. Und nicht selten finden sie Parallelen zu ihrem eigenen Umfeld. Auf den 83 Inseln von Vanuatu leben etwa 292 000 Menschen. „Auf der einen Seite ist Vanuatu ein faszinierendes Paradies mit vielen Traumstränden, Palmen und blauem Meer, darin schöne Korallenriffe und bunte Fische. Außerdem finden wir dort einen üppigen Regenwald mit einer beeindruckenden Flora und Fauna vor“, schreibt Michaela Löffler vom Vorbereitungsteam in der Einladung an Interessierte. „Auf der anderen Seite ist dieser Viel-Insel-Staat gefährdet durch den Klimawandel: Der Meeresspiegel steigt stetig an und das Meer erwärmt sich seit Jahren. Immer wieder gibt es Vulkanausbrüche und verheerende Wirbelstürme mit existenzbedrohenden Schäden.“

Das Land hat reagiert: Seit zwei Jahren gilt in Vanuatu ein rigoroses Plastikverbot. Die Nutzung von Einwegplastiktüten, Trinkhalmen und Styropor ist verboten. Wer dagegen verstößt, muss mit einer Strafe von bis zu 900 Dollar rechnen. Doch nicht alles sei so vorbildlich, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung zum Weltgebetstag. So sitze im vanuatuischen Parlament keine einzige Frau, obwohl sich 15 im Jahr 2020 zur Wahl stellten. Frauen sollen sich „lediglich“ um das Essen, die Kinder und die Pflege der Senioren kümmern. Auf sogenannten Mammas-Märkten verkaufen viele Frauen das, was sie erwirtschaften können: Gemüse, Obst, gekochtes Essen und einfache Näharbeiten. So tragen sie einen Großteil zum Familieneinkommen bei. Die Entscheidungen treffen die Männer, denen sich Frauen traditionell unterordnen müssen. Viele Männer seien außerdem gewalttätig gegenüber ihren Frauen.

Die Frauen aus Vanuatu haben einen Bibeltext aus dem Matthäus-Evangelium (7,24-27) ausgewählt, der auf der Bergpredigt von Jesus basiert. Sie haben den Weltgebetstag unter den Titel „Worauf bauen wir?“ gestellt. Dies ist laut Löffler nicht nur unter dem Aspekt des Klimawandels aktueller denn je. „Auch wir fragen uns angesichts der Corona-Pandemie mit all ihren Begleiterscheinungen: Was zählt überhaupt? Was ist wichtig? Wer oder was trägt unser Leben, wenn alles ins Wanken gerät?“

Aktuell geht das Vorbereitungsteam davon aus, dass der Gottesdienst stattfinden wird. Es will die Kirchengemeinden bei Änderungen auf dem Laufenden halten.