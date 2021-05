Wechsel in der Einkaufsleitung bei der Firma Späh

Nach rund 48 Jahren im Dienst der Firma Karl Späh verabschiedet das Unternehmen Einkaufsleiterin Ilona Dufner in den Ruhestand, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Dufner war seit dem 1. August 1973 bei der Firma in Scheer beschäftigt. Nach verschiedenen Einsatzbereichen übernahm Dufner 1998 die Leitung der Abteilung Einkauf. Diesen Bereich führte sie bis zu ihrer Pensionierung. Besonders ihre umfassenden Kenntnisse der rund 2000 verschiedenen eingesetzten Materialien werden dem Unternehmen fehlen, heißt es in dem Schreiben.

Der Nachfolger in der Einkaufsleitung wird Günther Ruoss, der bereits seit Anfang Februar zusammen mit Dufner die Geschicke der Einkaufsabteilung in Scheer und die strategische Verantwortung des Einkaufs für ihre Tochtergesellschaften lenkt. Ruoss trägt nun die Gesamtverantwortung der Einkaufsabteilungen und treibt die strategische und operative Neuausrichtung des Einkaufs weiter voran.

Mit Ruoss bekommt die Firma einen Nachfolger, der einen umfassenden Erfahrungsschatz für das anstehende Aufgabenfeld mit sich bringt, heißt es in dem Schreiben. Er war zuvor bei verschiedenen internationalen und renommierten Groß- und mittelständischen Unternehmen der Transport- und Elektroindustrie sowie im Bereich Automotive tätig und hatte dort Managementfunktionen im Bereich Einkauf inne. Außerdem bringt er durch die jahrelangen beruflichen Tätigkeiten in Asien auch sehr viel Auslandserfahrung mit sich.