Wasserschaden wird in Stuttgart verhandelt

Der Streit um den vor mehr als zwei Jahren im Kinderhaus Sonnenschein in Scheer entstandenen Wasserschaden geht in die nächste Runde: Am Dienstag, 6. November, soll vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart geklärt werden, ob die Stadt Scheer wirklich keinen Schadensersatz von dem Architekten einfordern kann, der seinerzeit für die Planung und die Bauüberwachung des Krippenanbaus verantwortlich gewesen ist. Das Landgericht Ravensburg hatte die Schadensersatzansprüche als verjährt angesehen, die Stadt Scheer Berufung gegen das Urteil eingelegt. Nun wird der Fall in der nächsten Instanz noch einmal aufgerollt.

Warum die Stadt den Architekten verklagt: Nach den Sommerferien 2016 wurde im Krippenbereich des Kinderhauses Sonnenschein in Scheer ein massiver Wasserschaden entdeckt. Das Wasser war fast überall: in den Wänden, unter dem Estrich im Boden und in den tragenden Holzbalken. Zum Trocknen wurde alles offengelegt. Die Stadt Scheer hat daraufhin dem Architekten eine Verletzung seiner Pflichten zur fachgerechten Planung und sorgfältigen Bauüberwachung vorgeworfen und ihn auf Schadensersatz in Höhe von rund 166 000 Euro verklagt.

Was vorm Landgericht Ravensburg verhandelt wurde: Beim Termin vor der vierten Zivilkammer im März standen zunächst weder die Höhe des Schadens noch die Schuld des Architekten zur Debatte. Es sollte geklärt werden, ob die Stadt Scheer überhaupt Schadensersatzansprüche geltend machen kann.

Wie das Urteil begründet wurde: Laut Ansicht der Richter sind die Ansprüche der Stadt Scheer auf Schadensersatz verjährt, weil die fünfjährige Gewährleistungsfrist, die nach der Abnahme der Bauleistungen beginnt, beim Auftreten des Schadens bereits abgelaufen gewesen sei. Die Krippe war nach den Sommerferien 2010 in Betrieb genommen worden. Im Februar 2011 hatte der Architekt der Stadt eine Schlussrechnung geschickt. Da die schriftliche Bitte des Architekten um Abnahme der erbrachten Leistungen in den Unterlagen der Stadtverwaltung nicht auffindbar war, nahm das Gericht nur die Rechnung als Grundlage. Diese Schlussrechnung sei von der Stadt im März anstandslos beglichen worden, auch wenn die darin aufgeführten Leistungen auch die Phase 9 nach der Honorarordnung für Architekten (die Objektbetreuung) umfasste. Durch die Tatsache, dass im Architektenvertrag ausdrücklich die Möglichkeit der Teilabnahme festgehalten worden war, hat die Gewährleistungsfrist nach Ansicht des Gerichts genau zum Zeitpunkt der Bezahlung begonnen und sei somit im März 2016 und damit vor dem Schaden abgelaufen.

Warum die Stadt in Revision geht: Bei der Stadt Scheer ist man der Auffassung, dass mit der Begleichung der Schlussrechnung nicht gleich eine Abnahme der Leistungen einherginge. Zumal ja auch die Phase 9 noch nicht erbracht worden war. Da die Rechtsschutzversicherung der Stadt den Weg in die nächsthöhere Distanz laut Bürgermeister Lothar Fischer mitträgt und im Fall einer Niederlage die Gerichts- und Anwaltskosten übernimmt, entstehen der Kommune keine weiteren Kosten durch die Berufung. „Schließlich bin ich als Bürgermeister auch dazu verpflichtet, Schaden von der Kommune abzuwenden“, argumentiert Fischer.

Wie es im Kinderhaus aussieht: Trotz der Ankündigung Fischers im April, die Sanierung des betroffenen Krippenbereichs zeitnah anzugehen, hat sich nichts verändert. Das Kinderhausteam muss weiter ohne die Krippenräume auskommen. „Wir haben entschieden, den Termin in Stuttgart noch abzuwarten“, sagt Fischer. „Sollte doch noch ein weiteres Gutachten nötig sein, ist das natürlich im jetzigen Zustand einfacher möglich als nach einer Sanierung.“ Er hofft, dass das Oberlandesgericht die Argumente der Stadt unterstützt.