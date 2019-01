Was ist in Heudorf wirklich passiert?

Die Polizei sucht noch nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich in der Nacht auf Sonntag gegen 3.15 Uhr in der Schulstraße in Heudorf ereignet hat. Dort hatte am Samstagabend eine Fasnetsparty in der Halle stattgefunden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 19-jähriger Autofahrer zunächst rückwärts aus einer Parklücke gefahren, um dann anschließend vorwärts auf der Schulstraße weiterzufahren. Während der Autofahrer anhielt, soll ein 22- Jähriger eine Zigarettenkippe gegen die Frontscheibe des Autos geschnippt haben. Anschließend ging er mit zwei Begleitern weiter, er auf der linken, seine Freunde auf der rechten Seite der Straße. Der Autofahrer fuhr daraufhin an und gab später gegenüber der Polizei an, dass der 22-Jährige ihm vor das Auto gelaufen sei und er mit einer Vollbremsung zum Stehen gekommen sei, ohne den Mann zu berühren. Der Fußgänger sagte aus, dass der Autofahrer ihn von hinten erfasst habe und er sich deshalb auf der Motorhaube habe abstützen müssen. Hierdurch habe er Prellungen an der Hand erlitten. Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Polizei diejenigen, die den Vorgang beobachtet haben, sich an das Polizeirevier Sigmaringen unter Telefon 07571/1040 zu wenden.