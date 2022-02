Wanderlust pur verspricht unser neuer Wanderplan

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Schwäbische Albverein Ortsgruppe Scheer stellt seinen Wanderplan für das Jahr 2022 vor. Für jeden ist etwas dabei. Ob wir wieder in einer Gruppe wandern dürfen, und welche Vorschriften uns durch die Corona-Verordnung beschränken, wir wissen es nicht. Was dann letztendlich machbar ist und sich durchführen lässt, ist zurzeit nicht vorhersehbar. Deshalb gibt es alle Infos in den Stadtnachrichten und in der Schwäbischen Zeitung sowie auf unserer Homepage. Die im Jahresplan genannten Termine können unter der weiter bestehenden Corona-Pandemie auch entfallen. Bleibt gesund. Auch für Wandertipps in der Corona-Zeit sind wir für euch da. Mit der Jahresgabe einer Wanderkarte des Hauptvereins erhalten unsere Mitglieder den neu gestalteten Wanderplan mit einem QR-Code zum Scan mit dem Smartphone. Dieser führt sie direkt auf unsere Homepage zu unseren Veranstaltungen. Dieses Jahr haben wir für die Monate Januar und Februar eine Corona- oder Winterpause eingelegt. Auch unsere Jahreshauptversammlung wurde gleich auf einen späteren Termin geplant. Im Monat März laden wir sie zu unseren Wanderungen ein.

Unsere Ortsgruppe bietet für jedermann Wanderungen mit geschulten Wanderführern an. Von der Halbtages- zur Tageswanderung, Senioren- und Familienwanderungen, Touren in der Landschaft vor unserer Haustüre bis zu entfernteren Gegenden, eigens auch für Familien mit Kindern und für ältere Menschen, dazu sportliche Wanderungen, ebenso wie Bummeltouren, Wanderungen am Abend und in der Nacht, zu Fuß, mit dem Rad. Jeder kann beim Wandern das erleben, was ihn am meisten fasziniert.

Natur, die Landschaft und ihr Werden, Einsamkeit oder Geselligkeit, Abenteuer, Ruhe oder sportliche Leistung, Eindrücke aus vorgeschichtlicher Kunst und Kultur.

Zudem bietet unsere Gemeinschaft geselliges Zusammensein, kulturelle Veranstaltungen, und vieles mehr. Überzeugen Sie sich selbst von unserer Vielfalt an Angeboten! Bestimmt findet jeder etwas, dass ihn anspricht und ihm gefällt. Kommen sie einfach zu unseren Veranstaltungen.

Rund um die Stadt Scheer gibt es viele Möglichkeiten, sich auf den Wanderwegen des Albvereins oder der Stadt die herrliche Donaulandschaft anzusehen und an manch schöner Grillstelle eine Pause einzulegen. Unsere Wanderführer bringen uns aber auch in andere Gebiete der näheren und weiteren Heimat. Wohin, das wollen wir Ihnen mit unserem Jahresprogramm vorstellen – wandern Sie doch einfach mit und entdecken sie mit uns die Schönheiten der Schwäbischen Alb und Oberschwabens!

Der Mensch schützt nur das, was er schätzt, also kommen sie mit uns und lernen Sie die Schönheit der Natur kennen, um sie dann zu schätzen und mit uns zu schützen.