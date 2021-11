Viertklässler trainieren sich fit und gesund

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Schon seit mittlerweile neun Jahren nimmt die Gräfin-Monika-Schule Scheer mit ihren jeweiligen vierten Klassen am Fitnessprojekt „Skipping hearts“ der Deutschen Herzstiftung e.V. teil. Auch in diesem Jahr konnte der Workshop unter der Pandemie angepassten Bedingungen wieder stattfinden. Mit diesem Projekt will die Stiftung an Schulen die Freude der Kinder an sportlicher Betätigung fördern und hat sich dabei für das Seilspringen als Sportart entschieden: Seilspringen, oft auch „rope skipping“ genannt, ist niederschwellig, abwechslungsreich, kann drinnen und draußen durchgeführt werden und bringt den Kreislauf schnell in Schwung. Es bietet also optimale Trainingsbedingungen, gerade für ein herzgesundes Verhalten.

Workshopleiterin Sabine Römhild begrüßte die Viertklässler in der Stadthalle. Nach einer kleinen Einführung über das Projekt und über herzgesundes Verhalten insgesamt ging es gleich los: Jedes Kind probierte zunächst, welche Seillänge die richtige für seine Körpergröße ist. Danach wurden sieben verschiedene Sprungtechniken ausprobiert. Seilspringen, so erlebten die Kinder, lässt sich nicht nur alleine, sondern auch zu zweit oder in Gruppen mit viel Spaß durchführen. Es geht vorwärts, rückwärts, mit Überkreuz-Übungen und besonders bewegungsfreudige Kinder versuchten sich sogar am „Doppelsprung“: Während eines Hüpfers umkreist das Seil dabei gleich zweimal den Körper.

Sabine Römhild schaffte es mit ihrer ganzen Erfahrung als langjährige Workshopleiterin, allen Kindern Freude an der Bewegung nahezubringen. Nach 90 Minuten „Skipping hearts“ waren alle ausgepowert, aber zufrieden und hatten etwas für ihre Gesundheit getan. Begleitend zum Workshop ist es an der Gräfin-Monika-Schule auch selbstverständlich, das Erlernte in den regelmäßigen Sportunterricht zu integrieren und das Lernen somit nachhaltig zu machen.

Die eigentlich zum Workshop gehörende Abschlussaufführung für Eltern und Mitschüler fiel nun schon im zweiten Jahr der Pandemie zum Opfer, doch war den Kindern anzumerken, dass so mancher sicherlich noch am gleichen Tag zuhause vorführen würde, was er oder sie gelernt hatte.