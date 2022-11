Viele Neugierige wollen sich den Penny-Markt ansehen

Waren im Wert von mehr als 200.000 Euro stehen in den Regalen des neuen Penny-Markts in Scheer. Am ersten Öffnungstag hatten sich neben zahlreichen neugierigen Kunden aus Scheer und der Region auch Bürgermeister Lothar Fischer und Architekt Patrick Dorn eingefunden, um den jetzt komplett eingerichteten Markt auf sich wirken zu lassen.

Gemeinsam mit Roland Hug, der bei Penny für die Expansion zuständig ist, und Heinz Pulling als Vertreter der Externi Wohn- und Gewerbebau GmbH & Co. KG, ließen sie sich von Filialleiterin Delia Sighisorean und Bezirksleiter Andreas Kowol-Haug durch den „Super-Discounter“ führen. Dort schoben einige Kunden Einkaufswägen voller Eröffnungsangebote durch die Gänge, während andere erst einmal das Angebot studierten.

Kundenzahl wird sich einpendeln

„In der Zeit vor Weihnachten sind unsere Märkte erfahrungsgemäß immer recht stark frequentiert“, so Kowol-Haug. Erst im Januar werde sich zeigen, bei welcher Zahl sich die Stammkundenzahl einpendeln werde. Die Fußgängerampel ist der derzeit noch ein Provisorium, Bürgermeister Fischer hofft, dass die endgültige Version bald installiert werden kann.