„Verhandlungen mit der Bahn sind zäh“

Schon lange schwirrte Manuela Kiemer die Idee im Kopf herum, ihren Gästen im Hotel Donaublick in Scheer auch die Möglichkeit anbieten zu können, Elektroautos direkt vor der Tür zu laden. Dass die Umsetzung so kompliziert werden und sich über eineinhalb Jahre ziehen würde, hätte sie nicht gedacht. „Bis zur Genehmigung der Arbeiten durch die Bahn hat es ewig gedauert“, sagt sie. Umso mehr freut es sie, dass sie jetzt die drei E-Ladestationen auf dem Hotelparkplatz in Betrieb nehmen kann.

Die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit beschäftigen Manuela Kiemer schon länger. Seit Anfang 2017 trägt das Hotel ein Zertifikat des Deutschen Instituts für Nachhaltigkeit und Ökonomie, das jährlich erneuert wird. Ressourcenschonender Umgang mit Rohstoffen, die Verwendung von Produkten aus der Region und besonderer Service für Radfahrer gehört dazu. „Da denkt man automatisch auch über Lademöglichkeiten für E-Autos nach“, sagt Kiemer. Dies sei nicht nur im Sinne der Nachhaltigkeit wichtig, sondern auch ein zusätzlicher Service für Hotelgäste mit entsprechenden Fahrzeugen. „Wer geschäftlich oder privat mit einem E-Auto auf Reisen geht, sucht bei den Übernachtungsmöglichkeiten immer auch nach Ladestationen in der Nähe“, sagt Kiemer. Sie hofft, dass sie sich so einen neuen Kundenkreis erschließen kann. „Direkt vor der Tür haben die wenigsten Hotels solche Ladestationen“, sagt sie. „Die Eigentümer scheuen die Investition oder sind von der Technik nicht überzeugt.“

„Ich wollte die erste sein“

Für Manuela Kiemer ist die E-Mobilität die Fortbewegung der Zukunft, an der kein Weg vorbeiführt. „Deshalb wollte ich, das unser Donaublick das erste Hotel im Landkreis mit eigenen E-Ladestationen wird“, sagt sie. Ganz geklappt habe das nicht. Beim Hotel Kleber Post in Bad Saulgau gibt es bereits eine.

Mit der Investitionsentscheidung allein war es allerdings in diesem Fall nicht getan. „Das Stromnetz reichte für drei Säulen gar nicht aus“, sagt Kiemer. „Eine Netzverstärkung vor dem Hotel war notwendig.“ Um die zu realisieren hätte allerdings auf der anderen Seite der Bahngleise, die direkt hinter dem Hotel, das ja ein ehemaliges Bahnhofsgebäude ist, herführen, eine neue Trafostation errichtet werden müssen. Von dort wurde dann ein Kabel in der von der Bahn vorgeschriebenen Tiefe von fünf Metern bis hinüber zum Hotel verlegt werden. „Bis die EnBW diese Bauarbeiten vonseiten der Bahn genehmigt bekommen hat, ist ein Jahr vergangen“, sagt Kiemer. Ein Jahr, in dem andere sicher aufgegeben hätten. „Aber ich bin hartnäckig und habe immer wieder angerufen und nach dem Stand der Dinge gefragt.“ Auch der Anschluss der Säulen sei nicht einfach gewesen, weil jede einen einzelnen Hausanschluss benötigte, der durch das dicke Fundament des Hotelgebäudes verlegt werden musste. „Aber jetzt ist endlich alles fertig“, sagt Kiemer. Für einen Probeladevorgang hätte die benachbarte Firma Späh ein Elektro-Auto herübergebracht.

Alle Fahrzeugtypen

Zwei der Ladesäulen sind speziell für Autos der Marke Tesla vorgesehen, das Hotel als sogenannter „Destination Partner“ anerkannt. Die dritte Säule ist für alle anderen Elektro-Fahrzeuge nutzbar. Bildschirm oder Bedientafeln gibt es an den Säulen nicht. „Unsere Gäste melden sich an der Rezeption und dann kann die Säule freigeschaltet werden“, sagt Kiemer. Damit ist gleich gesichert, dass nicht Autofahrer zum Tanken kommen, die keine Hotelgäste sind.

Bis zu 22 kW können jeweils geladen werden. Laut Manuela Kiemer reichen bei einem Tesla eine Stunde laden für 100 Kilometer, wenn über Nacht geladen wird bis zu 630 Kilometer. Das Laden im Tesla-Netz ist für Besitzer eines entsprechenden Fahrzeugs kostenlos, alle anderen erhalten an der Rezeption eine Rechnung.