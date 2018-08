„Unser Motto: Volle Bienen-Power voraus!“

Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Biodiversität – Das sind drei Begriffe, die allen Mitgliedern der Familie Pröbstle schon längst ins Blut übergegangen sind. Während aller Orten über neue Konzepte zum Erhalt der Artenvielfalt diskutiert wird, werden diese auf dem Bauernhof in Scheer schon längst praktiziert. Seit mehr als 30 Jahren ist der Hof ein Bio-Hof. Das ist aber für die junge Generation der Familie kein Grund, sich zurückzulehnen. Mit vielen neuen Ideen will die Familie den Betrieb fit für die Zukunft machen. Für das Gesamtprojekt ist die Familie vor zwei Wochen mit dem Umweltpreis der Sparkassenstiftung im Landkreis Sigmaringen ausgezeichnet worden. Dabei setzte sich die Bewerbung aus Scheer gegen zehn Konkurrenten durch.

„Unsere Eltern sind damals richtige Pioniere gewesen“, sagt Anna Pröbstle. „Sie haben die Weichen dafür gestellt, dass wir heute ökologisch wirtschaften und die Arten schützen und fördern.“ Sie steht vor einer großen Scheune in Scheer. Hier stellt ihre Familie große Landwirtschaftsmaschinen unter und lagert Stroh, Heu und Getreide ein. Die Felder, die ihnen in der unmittelbaren Nachbarschaft gehören, sind leer. Anstrengende Wochen liegen hinter den Familienmitgliedern. Aber die Ernte ist eingefahren. „Wir hatten zwar aufgrund der Hitze auch Ausfälle, aber wir sind dankbar, dass es nicht so verheerend ist wie in anderen Teilen Deutschlands“, sagt sie.

Vision vom Mitmach-Hof

Die neue Hofstelle außerhalb des Ortskerns birgt das Zukunftspontenzial des Familienbetriebs. Hier soll ein neuer Mutterkuhstall mit Weidegang entstehen. Die ersten Sträucher für einen Naschgarten mit Beeren und Wildfrüchten haben die Familienmitglieder schon gepflanzt. Wenn Anna Pröbstle sich umblickt, entstehen vor ihren Augen vor allem Zukunftsvisionen, in der sie selbst und ihre Familie noch stärker mit den Kunden und den Menschen in der Region interagiert. „Wir haben zwar schon seit mehr als 30 Jahren immer Schüler verschiedener Schulen als Praktikanten über mehrere Wochen bei uns auf dem Hof, aber wir wollen noch mehr zum Mitmach-Hof werden“, sagt sie. Deshalb können Interessierte seit einiger Zeit Apfelbaum-Paten werden oder Patenschaften für die Bienen übernehmen.

Irgendwann möchte Pröbstle in einer Küche mitten in einem Getreidefeld Kochkurse anbieten, bei denen nur Zutaten vom eigenen Bio-Hof oder ausgewählten Kooperationspartnern aus dem näheren Umkreis zu spannenden Gerichten verarbeitet werden. „Viele Leute wissen heute nicht mehr, wie alte Getreidesorten wie Emmer oder Einkorn verwendet werden können oder wie sie Teile eines Rinds zubereiten, die nicht Hackfleisch, Filet oder Steak sind“, sagt sie. „Mit etwas Beratung und unseren eigenen Rezepten ist es aber ganz einfach, die Nicht-Edelteile des Rinds zu Genuss-Erlebnissen zu machen.“

Kräuter, Blumen und Klee

Weil ihre Rinder ausschließlich Gras und Heu von den eigenen Wildblumenwiesen und Futter von den Kleebeständen fressen, veredeln die Rinder das extensiv genutzte, artenreiche Grünland, was Menschen ohne sie nicht könnten. Somit wachsen die Rinder zwar nicht so schnell, lassen aber das hofeigene Getreide dem Bäcker und Müller für Brot und andere Getreideprodukte übrig

„Auf unseren Beständen wachsen so viele Wildblumen und Wildkräuter, dass ich immer noch nicht alle kenne und immer wieder eine neue Art entdecke“, sagt Anna Pröbstle. Schon vor zehn Jahren ist der Betrieb der Pröbstles deshalb mit der Wiesenblumenmeisterschaft des Landes Baden-Württemberg in der Kategorie Gesamtbetrieb ausgezeichnet worden. Die gelernte Landwirtin steigt ins Auto, damit die Redakteurin der „Schwäbischen Zeitung“ sich selbst davon überzeugen kann. „Unsere Flächen sind kleinparzelliert und weit verteilt“, sagt sie, während sie von Scheer aus erst in Richtung Bingen und später nach Blochingen fährt.

Die von Anna Pröbstle betreuten Bienenvölker stehen an günstigen Punkten zwischen den Streuobstwiesen und Wildblumenwiesen der Familie. Auf diese Weise bestäuben die Bienen die Blumen und das Streuobst und sichern neben deren Ertrag auch den Fortbestand der seltenen Arten. Vor allem den wilden Insektenarten wie den Wildbienen, Schmetterlingen oder Hummeln sichert der Erhalt der ursprünglichen Blumenflora den notwendigen Fortbestand, um sich ernähren zu können. Auch auf den Getreideäckern kann man blühende Ackerwildkräuter finden. Dass die Pröbstles auf diese Weise einen wesentlichen Beitrag im Kampf gegen das Insektensterben leisten, ist ein positiver Nebeneffekt.

Wöchentliche Kontrolle

Anna Pröbstle hat beim Imkerverein in Herbertingen eine Grundausbildung absolviert und stellt eigenen Wildblumenhonig sowie Wald-Blüten-Honig her. Jede Woche kontrolliert sie die Bienenstöcke. Dazu steigt sie in den Schutzanzug, pustet die geöffneten Zargen mit dem Rauch von Olivenkernen an und sieht nach, ob die Bienen fleißig Honig produziert haben, wie es um den Nachwuchs bestellt ist und ob das Volk eine neue Königin erwartet.

„Wir haben die Wildblumen und die Artenvielfalt auf unseren Wiesen und Äckern zu unserem Markenzeichen erkoren“, sagt Anna Pröbstle. Mit ihren Brüdern will sie den Hof als Wiesenblumenhof in der Region und darüber hinaus bekannt machen. „Unser Familien-Motto lautet: Volle Bienen-Power voraus“, sagt sie lachend.

Seit 1987, also seit mehr als 30 Jahren, wird der Bauernhof der Familie Pröbstle in Scheer nach Bioland-Richtlinien geführt. Anfang der 1970er Jahren übernahm Eugen Pröbstle den Hof von seinen Eltern und führte diesen mit seiner Frau Agnes und der gesamten Familie. Ihre drei Kinder Anna, Johannes und Lorenz Pröbstle wollen die Tradition fortführen und gründeten die Pröbstle Biohof GbR.

Kerngeschäft des Pröbstle-Hofs ist der Ackerbau. „Wir legen unseren Fokus auf Urgetreide, die eigentlich für Oberschwaben typisch waren“, sagt Anna Pröbstle. Dazu gehören Oberkulmer Rotkorn Dinkel, Emmer und Einkorn. Außerdem werden Kartoffeln und Linsen angebaut. Zu den langjährigen Abnehmern gehören etwa die Bäckerei Rebholz in Sigmaringendorf, der Bioladen BioPoint in Sigmaringen, und das Restaurant Donaublick in Scheer.

Pröbstles Rinder in der Mutterkuhherde werden ausschließlich mit Bio-Futter aus eigenem Anbau von den artenreichen Wiesen und den blühenden Kleebeständen gefüttert. „Wir legen Wert darauf, dass ein Tier nach der Schlachtung vom Maul bis zum Schwanz vermarktet wird“, so Pröbstle. „Wer Hilfe und entsprechende Rezepte braucht, kann sich immer an uns wenden.“ Aktuell wird alle zwei Monate ein Tier in der Bio-Metzgerei auf dem Bäumlehof in Leibertingen geschlachtet und direkt an den Endkunden vermarktet.

Die Äpfel von den Streuobstwiesen werden zu naturtrübem Bio-Streuobstwiesenapfelsaft verarbeitet, auf den Wildblumenwiesen sind eigene Bienenvölker unterwegs, deren Honig ebenfalls verkauft wird.

Eine besondere Leidenschaft von Anna Pröbstle und ihrer Mutter Agnes sind die Gestecke, die sie aus Wildblumen anfertigen und die schon viele Feiern optisch und mit ihrem Duft bereichert haben.

Der Hofladen hat freitags und samstags von 10 bis 12 Uhr geöffnet.