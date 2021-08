Unfallfahrerin meldet sich nach 16 Stunden

Ermittlungen wegen des Verdachts der Unfallflucht haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen gegen eine 18-jährige Autofahrerin eingeleitet. Die junge Frau war laut Polizeibericht am Dienstag gegen 0.30 Uhr in der Schloßsteige in Scheer mit ihrem Opel gegen einen geparkten BMW geprallt. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 5000 Euro zu kümmern, suchte sie zunächst das Weite. Gegen 16.30 Uhr meldete die 18-Jährige den Unfall schließlich beim Polizeirevier Sigmaringen. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Besitzer des BMW bereits Strafanzeige erstattet. Die Fahranfängerin hat nun mit entsprechenden Konsequenzen zu rechnen.