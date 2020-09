Unbekannte zerstechen Reifen

Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte am frühen Sonntagmorgen in der Zeit von 0.55 Uhr bis 1.20 Uhr die Reifen eines in der Sigmaringer Straße in Scheer geparkten Autos zerstochen. Der 51-jährige Fahrzeughalter konnte beobachten, wie sich in der angegebenen Zeit zwei Personen verdächtig in der Nähe des Fahrzeugs aufhielten. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040, zu wenden.