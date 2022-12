Übergabe Deutsches Sportabzeichen vom Sportverein Heudorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, dem vierten Advent, wurde eingebettet im würdigen Rahmen der Jugendweihnachtsfeier an 44 Personen das Deutsche Sportabzeichen als Urkunde mit Ehrennadel von Vorstand Ralf Quickenstedt und Jugendleiterin Nadine Knaus übergeben. Aufgeteilt wurde diese in 14 Erwachsenenabzeichen und 30 Kinder- und Jugendabzeichen. Der Sportverein Heudorf hat aktuell insgesamt elf Sportabzeichenprüfer, das heißt, wer das Deutsche Sportabzeichen machen will, dem bieten wir auch eine Lösung an. Das Sportabzeichen wird bei uns verstärkt in den jeweiligen Übungsgruppen durchgeführt und daher kommt auch die gute Resonanz bei den erfolgreichen Sportabzeichenabnahmen. Denn in der Gruppe/Gemeinschaft geht es einfach leichter.

Im nächsten Jahr wollen wir die Sportabzeichenabnahme noch ausweiten, sodass noch mehr erfolgreich sind. Es ist für uns aber auch schon ein Erfolg, wenn Teilnehmer sich überhaupt bewegen und trainieren, auch wenn sie schlussendlich das Sportabzeichen nicht fertig machen.