Turngau Hohenzollern lädt zum Gauwandertag

Turnerinnen und Tuner ziehen ihre Wanderstiefel an. Anlass ist der Gauwandertag am Samstag, 24. September. Eingeladen sind alle Turner aus dem Turngau Hohenzollern. Veranstalter ist der TSV Harthausen/Scher. Es gibt interessante Wanderstrecken mit etwa sechs bis acht und zehn bis zwölf Kilometern auf befestigten Fahrwegen, teilweise aber auch Schotter- und Waldwegen. Unterwegs gibt es einen Rastplatz.Treffpunkt für Wanderer ist um 13 Uhram TSV Vereinsheim Harthausen. Nach der Rückkehr erwartet die Wanderer auf dem Sportgelände Gegrilltes sowie Kaffee und Kuchen, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.