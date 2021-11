TSV Scheer verkleinert den Vorstand

Lang ist der Jahresrückblick nicht gewesen, den Sven Osterfeld, der Vorsitzende des TSV Scheer, bei der Hauptversammlung für das Jahr 2020 gegeben hat. Die Beschränkungen durch die Corona-Verordnungen bestimmten das Vereinsleben, auch das beliebte Weinfest hatte abgesagt werden müssen. Positiv ordnete Osterfeld allerdings die Satzungsänderung in Bezug auf die Reduzierung der Mitglieder im Vorstand. Dies entspreche der seit Längerem beobachteten Tendenz, dass immer weniger Menschen bereit sind, Verantwortung mit zu übernehmen. Später ist Osterfeld in seinem Amt als Vereinsvorsitzender bestätigt worden.

Die Mitgliederzahl ist während der Pandemie stabil geblieben. 499 Mitglieder hat der TSV Scheer aktuell. In Abwesenheit der Kassiererin Lisa Moll verlas Christian Baumgart den Kassenbericht, der für das abgelaufene Geschäftsjahr schmal ausfiel. Die von Kassenprüfer Sven Pawlicki vorgeschlagene Entlastung wurde einstimmig von der überschaubaren Anzahl der Mitglieder in der Stadthalle vorgenommen.

Als Abteilungsleiter des Turnvereins verwies Christian Baumgart darauf, dass auch in der Abteilung Turnen die Pandemie ihre Spuren hinterlassen habe. Von Herbst 2020 bis Juli 2021 kam der Vereinssport komplett zum Erliegen. „Erst im Hochsommer durften unsere Outdoor-Sportgruppen wieder ihren Betrieb aufnehmen“, so Baumgart. „Ab September sind auch die Hallensportarten unter Auflagen wieder angelaufen.“ Personelle Veränderungen meldeten das Eltern-Kind-Turnen sowie das Vorschulturnen. Hier habe sich Liesa Pröbstle bereit erklärt, für die beiden bisher verantwortlichen Sina Linke und Nicole Sigmund die Gruppen zu übernehmen. Die eine oder andere bisher angebotene Gruppe des Turnvereins suche noch nach Übungsleiterinnen oder Übungsleitern, gerne dürfen sich Interessierte bei Christian Baumgart melden.

Vonseiten des Sportvereins resümierte Abteilungsleiter Florian Gebhard die Lage bei den Fußballern. Kaum habe die Saison 20/21 begonnen, war sie auch schon nach dem 9. Spieltag im Oktober 2020 wieder Geschichte. Daraufhin hätten die wfv-Verantwortlichen im März dieses Jahres die angespielte Runde offiziell als „nicht wertbar“ beendet. Was zu Beginn des Jahres 2021 undenkbar schien, wurde im Sommer in nur sechs Wochen Vorbereitungszeit realisiert: Der „Späh-Cup 21“ konnte unter Corona-Auflagen ausgespielt werden. Im Resümee der Nachbetrachtung wurde deutlich, dass die Bevölkerung sehnsüchtig auf solch einen Event gewartet hatte, dies belegen die Zahlen des Abverkaufs an Speisen und Getränken. Für die Ligaspiele wünschen sich der TSV Scheer sowie die Spielgemeinschaft Scheer/Ennetach eine verlässlichere Fangemeinde.

Sven Osterfeld wurde für weitere zwei Jahre als Vorsitzender des TSV Scheer bestätigt, ebenso Kassiererin Lisa Moll. Des Weiteren erhielten Harald Schierl als stellvertretender sportliche Leiter des TV sowie der sportliche Leiter des SV Michael Erhart die volle Stimmenzahl. Nach sechs Jahren gibt Sven Osterfeld das Amt des Jugendleiters an Christof Kraft ab, den Vereinsregularien entsprechend wurde Kraft für ein Jahr gewählt. Zukünftig werden Matthias Eisele und Christoph Bantle anstelle von Sina und Sven Pawlicki die Aufgaben der Kassenprüfer ausüben.

Bürgermeister Fischer beglückwünschte die neugewählten Vorstandsmitglieder und wünschte ihnen Willenskraft und Durchhaltevermögen. Der TSV Scheer sei ein Aushängeschild der Stadt, der diese auch weit über die Kreisgrenzen hinaus vertrete. Der TSV zeige aber auch, dass man auch in der Pandemiezeit mit viel Engagement das Vereinsleben habe anschieben können und wünsche weiterhin ein harmonisches und zielführendes Miteinander. Sven Osterfeld berichtete abschließend, der TSV Scheer sei in diesem Jahr 50 Jahre alt geworden. Eine Feier sei nicht infrage gekommen, aber vielleicht könnte etwas im kleinen Rahmen im kommenden Jahr realisiert werden.