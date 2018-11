Tradition wahren und Neuerungen annehmen

Der Wandel der Bestattungskultur wird immer deutlicher. Auch in den ländlich-traditionell geprägten Regionen steigt das Interesse an individuellen und pflegefreien Grabformen. Kleine Urnengrabstätten werden aus diesem Grund immer häufiger gewählt. Zudem entsteht ein „Bestattungsmarkt“: Angebote in deutschen Wäldern und spanischen Orangenhainen, auf Schweizer Almen oder in der See stehen als Alternative zum Friedhof bereit. Die sichtbare Konsequenz: zunehmend freie Flächen auf den traditionellen Friedhöfen – auch für die Stadtverwaltung in Scheer eine Herausforderung.

Für Stadtverwaltung und Gemeinderat war das ein Zeichen, zu handeln. Die Situation der Friedhöfe in Scheer soll auf den Prüfstand gestellt werden, Stück für Stück sollen die notwendigen Veränderungen in den kommenden Jahren angegangen werden. Im Oktober hat deshalb ein ganztägiger Strategietag mit Workshop unter der Leitung der Freiburger Weiher GmbH, die rund 30 Jahre Erfahrung im Friedhofs- und Bestattungswesen mitbringt, stattgefunden, um mit den Verantwortlichen vor Ort die Grundlagen für ein Zukunftskonzept zu entwickeln.

Bei der gemeinsamen Friedhofsbegehung wurden Stärken, Schwächen und besonderen Merkmale des Friedhofs und der Aussegnungshalle erfasst. Schnell wurde deutlich, dass der Friedhof Schwierigkeiten meistern muss, aber auch Potenzial zur Weiterentwicklung besitzt. Im Anschluss folgte die Erarbeitung der Zukunftsvision „Friedhof 2050“. Eingeladen waren alle mit dem Friedhof befassten Personenkreise – neben dem Bürgermeister und der Verwaltung auch Vertreter der Kirche, des Kirchengemeinderats und aus dem Gewerbe. „Für uns sind alle Sichtweisen auf den Friedhof wichtig und wertvoll“, sagt Tobias Weiher, Geschäftsführer der Weiher GmbH.

Der Friedhofsexperte sprach über die Veränderung der Friedhofskultu, Fragen der Satzung und Bürgerkommunikation, Friedhofsgestaltung und Wirtschaftlichkeit sowie zeitgemäße und bürgerfreundliche Bestattungsvarianten. Der Vertreter des regionalen Netzwerkbüros für Landschaftsarchitektur Planstatt Senner, Tim Kaysers, stellte basierend auf der Besichtigung Stärken und Schwächen des Friedhofs vor. Anschließend entwickelten die Workshop-Teilnehmer in Arbeitsgruppen ihre Wünsche und Anforderungen an den „Friedhof Scheer 2050“. Es entstand ein vielfältiges Bild, das einen modernen Friedhof zeichnete. Auf dem festen Fundament der gewachsenen Kultur und Tradition, die nicht abgelöst, sondern weiterentwickelt werden soll, werden innovative Grabformen, einladende Gestaltungselemente und eine transparente Bürgerkommunikation dem Friedhof in Scheer die Zukunft sichern.

Im nächsten Schritt wird die Weiher GmbH eine Konzeption erarbeiten, die auf den Workshop-Ergebnissen aufbaut. Der so entstehende „Masterplan“ wird den Rahmen für die Friedhofsentwicklung bilden, sodass die Verwaltung flexibel auf die Nachfrage nach bestimmten Bestattungsformen reagieren kann.