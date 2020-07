Tonstudio öffnet für „Visionen an der Donau“

Mit „Visionen an der Donau“ öffnen Hans Joachim Irmler und Monika Nuber das Faust-Tonstudio und bieten an zwei Tagen unter Coronabedingungen ein Life-Visual-Konzert an. Die Vorführung sind am Samstag, 11. Juli, um 20 Uhr, und am Sonntag, 12. Juli, um 15 Uhr.

Zurzeit räumen Irmler und Nuber noch das Studio weitgehend leer, damit die Stühle im geforderten Abstand aufgestellt werden können. Mit ihrer Idee, die Veranstaltung als Konzert mit Visuals und kurzen Trickfilmen anzubieten, konnten sie den Musikfonds, der bundesweit Projekte unterstützt, überzeugen und erhielten eine Förderung für das Projekt. Ihre Art der Präsentation ist neu und doch schon seit einigen Jahren im europäischen Ausland und in Deutschland erprobt. Als „audiovisuelles Duo“ spielt dabei Irmler auf seiner selbstentwickelten Orgel und analogen Synthesizern und Nuber wird direkt dazu ihre, sich auf einem Plattenspieler drehenden, Papierscheiben gestalten und projizieren.

Irmler gibt in dieser Interpretation zunächst den Ton an und inspiriert so die Bilder von Nuber. Es soll sich dabei ein gegenseitiges Aufeinanderzugehen entwickeln. Wichtig, so Nuber, sei jedoch auch die Stimmung im Raum: „Deshalb wollen wir eine richtige Aufführung mit Publikum und keine Online-Veranstaltung.“ Es sei ein großer Unterschied, ob etwas „in echt“ passiere oder über den Bildschirm laufe. Auch die erste Aufführung werde sich anders entwickeln als die zweite, weil der Raum, die Stimmung, die beiden Akteure Teil des Experiments sind. Für Irmler ist klar: „Es geht ums Leben und so ein visuelles Konzert muss haptisch sein.“ Auf seiner selbstgebauten Orgel spielt er seit 1968. Die Orgel gehöre zu ihm, habe selbst ganz viel gespeichert, was bei ihm wiederum immer neue Variationen hervorbringe. „Es ist jedes Mal anders, da spielt mein Leben, meine Vergangenheit mit, deshalb fließt auch mal Bach ein, obwohl ich ihn eigentlich nicht so mag“, so Irmler.

Das Publikum darf auf jeden Fall auf sein Spiel mit verschiedensten Musikgenres gespannt sein. Ergänzt wird die audiovisuelle Performance in der Mitte des Programms mit einer Trickfilm-Schau. Monika Nuber hat das, was im Tonstudio in den letzten Jahren entstanden ist, in Bilder umgesetzt und zusammengefasst. Denn mit ihrer Aufführung wollen Nuber und Irmler gleichzeitig an das legendäre Klangbadfestival anknüpfen, das von 2004 bis 2011 viele Musikbegeisterte aus ganz Deutschland angezogen hatte. Seit 2014 organisiert nun ein engagiertes Team im Fauststudio immer wieder Konzerte, die durch die Pandemie unterbrochen worden sind. Visionen an der Donau könnte auch „Visionen in Scheer“ heißen, denn für Irmler und Nuber ist der Standort wesentlich: „Wir wollen gerade jetzt, auch unter schwierigen Bedingungen, die Gelegenheit nutzen, aufzuzeigen, was hier machbar ist und sind dabei bemüht, das kulturelle Erbe Scheers hochzuhalten.“