Tankstelle soll abgerissen werden

Tarifauseinandersetzung bei den SRH-Kliniken im Kreis Sigmaringen: In den kommenden Tagen werden Mitarbeiter der Krankenhäuser in Bad Saulgau, Pfullendorf und Sigmaringen in den Ausstand treten. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi nennt ihre Aktion „5 vor 12“ und will damit auf den Tarifstreit aufmerksam machen. „Die Beschäftigen wollen deutlich machen, dass die SRH-Häuser in Oberschwaben nahezu von anderen Krankenhäusern umzingelt sind, die besser bezahlen“, schreibt Gewerkschaftssekretär Benjamin Andelfinger in einer Pressemitteilung.