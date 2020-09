„Tag des Wanderns“: Albverein veranstaltet Abendwanderung

In Scheer hat der Schwäbische Albverein für den Tag des Wanderns am Freitag, 18. September, eine Abendwanderung vorgesehen. Der Deutsche Wanderverband als Initiator des Aktionstages hat dabei die Veranstaltungen vom 14. Mai wegen der Corona-Pandemie auf den 18. September verschoben, heißt es in einer Pressemeldung.

In Scheer hat sich der Schwäbische Albverein etwas ganz Besonderes zum Tag des Wanderns einfallen lassen: Eine Abendwanderung auf dem Waldlehrpfad. Bei der Wanderung erfahren die Teilnehmer etwas über die Geschichte der Stadt Scheer, umflossen von der noch recht jungen Donau mit ihrem Schloss und deren Wasserversorgung. Auf dem Waldlehrpfad kann eine große Zahl von besonderen Bäumen betrachtet werden.

Alle Teilnehmer von Aktionen zum Tag des Wanderns bekommen vom Deutschen Wanderverband (DWV) einen Pin mit dem bunten Logo zum Tag des Wanderns sowie einen Prospekt mit Informationen, Gewinnspielen und Rabatt-Aktionen. Um ein Zeichen gegen das zunehmende Insektensterben in Deutschland zu setzen, verteilt der Wanderverband außerdem Samenkugeln für vielfältige Wildblumenwiesen. Außerdem wichtig: Alle Wanderungen zum Tag des Wanderns – unabhängig davon, ob sie von Mitgliedsvereinen des Deutschen Wanderverbandes angeboten werden oder nicht – zählen für das Deutsche Wanderabzeichen.

Bundesweit laden zum Tag des Wanderns am 18. September Vereine, Umwelt-, Tourismus- und andere Organisationen sowie Unternehmen, Schulen und einzelne Wanderführer – ja sogar ganze Regionen zu Aktionen rund um das Thema Wandern ein. Initiiert hat den Tag des Wanderns vor fünf Jahren der Deutsche Wanderverband. Dessen Präsident, Hans-Ulrich Rauchfuß, rechnet trotz der Corona-Pandemie auch dieses Jahr in ganz Deutschland mit einer Fülle von Veranstaltungen. „Weil der Tag an einem Werktag liegt, wird es viele Kooperationen mit Unternehmen geben, etwa Infostände unserer Vereine mit Wanderberatungen beim Einzelhandel oder in Sparkassenfilialen“, so der DWV-Präsident.