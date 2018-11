Tänzer schließen die Verständnislücke

Es ist wie mit dem georgischen Alphabet: Allein schon vom Aussehen her bleibt es uns völlig fremd und fasziniert aber doch vom ersten Blick an. Ebenso erging es dem Publikum am Samstagabend in der Stadthalle in Scheer mit dem Klang der georgischen Sprache. Der aus Georgien stammende Dichter Rati Amaglobeli zelebrierte je zum Eingang der beiden Teile des Abends, der unter dem Titel „Hinter den Grenzen“ stand und ein deutsch-georgischen Tanzkonzert versprach, eines seiner Gedichte. Der Klang der Poesie lässt die Zuhörer an seinen Lippen kleben und erzeugt eine Empfindung zwischen einer dadaistischen Ursonate und modernem Sprechgesang. Das ist der Schlüssel zum gesamten Abend.

Es reicht aus, die Namen der Beteiligten aufzuzählen, um das ungewöhnliche Ereignis zu beschreiben. Ein deutsch-georgisches Künstlerkollektiv – die Musikerin und Komponistin Russudan Meipariani, der Lyriker Rati Amaglobeli und die Choreografin Mariam Aleksidze – wird unterstützt von Natalie Meipariani (Violine, Gesang), Giga Khelaia (Cello) und der Giorgi Aleksidze Tbilisi Contemporary Ballet Chamber Company. In ihren einleitenden Worten legte die Organisatorin des Abends Ulrike Bohnet die Spur zum Verständnis. Georgien, Herkunft und Heimat der Komponistin Russudan Meipariani liegt dem Abend zugrunde. Sie verließ das Land zu einer Zeit, als dies nichts bot als Bedrohung für Leib und Leben der Menschen und sich ihr als Überlebender tief in die Seele eingrub. Die Kompositionen speisen sich aus ihrem Leben dort und ihrem Leben seit 19 Jahren hier in Deutschland.

Musik fungiert als Schutzort

Die Musik ist immer in Bewegung. Man denkt an Wasser, fließend und tropfend. Die Musik eilt vor uns her, dann umspült sie uns, kaum später verfolgt sie uns. Einmal gibt sie sich tänzerisch, dann als Marsch und schon steht sie wieder schwebend im Raum. Georgische, archaisch anmutende Klangfarben wirken entrückt und rein wie aus einem fernen Land, ferner als Georgien, und zeitlos. Hier macht sich die Musik als Schutzort, wie Ulrike Bohnet dies erläuterte, spürbar, – ein Ort, der das Überleben unter existenzieller Bedrohung und wandernder Suche ermöglicht. Hineingetupfte Geräusche des präparierten Klaviers oder gehauchte Dissonanzen vom Kinderklavier dringen jedoch allzeit wie durch Haarrisse ein und lassen keinen Zweifel an der Brüchigkeit des Schönen.

Die Geschlossenheit der Wirkung gründet in dem virtuosen Spiel, Gesang und Rezitation von Meipariani. Im ersten Teil allein, im zweiten verschmolzen mit der Violinistin und Sängerin Natalie Meipariani und dem Cellisten Giga Khelaia.

Die Lücke, die das mangelnde Verständnis für die Textinhalt erzeugt, schließen sechs Tänzerinnen und ein Tänzer auf ungewöhnlich eindrückliche Weise. Ihnen gelingt es, das Gehörte vor Augen zu bringen. Jede der Tanzenden trägt ein einfaches Kleid, sie unterscheiden sich durch klare Farben. Darauf ist die Optik reduziert, die Tänzer sind sich starr stehend oft selbst Kulisse.

Ungewöhnliche, sich wiederholende Bewegungen des modernen Tanzes gehen über die bekanntere, traditionellere. Zu Beginn und Ende des ersten Teils etwa scheinen sieben gleichzeitige Gemütszustände anziehend und abstoßend aufeinander einzuwirken. Dabei erinnern die Tanzenden an Puppen, an Insekten, mit dem Kleid über dem Kopf an Mischwesen. Paarkonstellationen lassen ein kurzes Schmunzeln zu. Das bricht die Schwere und erweitert das Spektrum.

Im zweiten Teil bietet sich dem Publikum durch eine getanzte „Reise nach Jerusalem” ein erzählerisches Fortschreiten. Der Stuhl als Bild des Platzes eines Menschen in der Welt wird als Ringen darum inszeniert. Die im Titel vorgegebene Grenzüberschreitung und die damit verbundenen Verluste und Verwandlungen können auf diese Weise beständig variiert werden.

Ein berühmtes Wort des amerikanischen Sängerdichters Tom Waits besagt, Grauenhaftes sei auf schöne Weise zu erzählen. Dies hat die Zuhörer und Zuschauer an diesem besonderen Abend voll erfasst. Heimat und Verlassenheit, Schrecken und Schönheit thematisieren sich gegenseitig. Es reicht eine Halle auf dem Land, um dies auf Höchstniveau zu zeigen – und sehen und hören zu können.

Die „georgischen Wochen in Scheer“ (Ulrike Bohnet) setzen sich am 24. November fort. Dann trifft der Anchiskhati Chor auf avantgardistischen Orgelklänge Hans-Joachim Irmlers in dessen Fauststudio.