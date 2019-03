Sven Osterfeld führt jetzt den TSV Scheer

Bei der Hauptversammlung des Turn- und Sportvereins Scheer am vergangenen Freitag im Gasthaus „Ochsen“ ist Sven Osterfeld zum neuen Vorsitzenden des Gesamtvereins gewählt worden. Frank Lang, der das Amt zuvor inne hatte, hatte sich nicht mehr zur Wahl gestellt.

Zunächst hatte die Hauptversammlung der Abteilung TV stattgefunden. Abteilungsleiter Christian Baumgart ließ die Ereignisse des letzten Jahres Revue passieren. Zu den Höhepunkten zählten neben verschiedenen Wettkämpfen unter anderem auch eine Mountainbike-Ausfahrt und die Teilnahme am Ditzinger Lebenslauf, einer Benefizveranstaltung zugunsten von Mukoviszidose-Erkrankten. Auch das Brunnenfest, an dem der TV mitwirkte, blieb nicht unerwähnt. Die Kooperationen mit Grundschule und Kindergarten konnten mit verschiedenen Aktionen fortgeführt werden. Insgesamt bietet die Abteilung TV derzeit 13 Sportgruppen für Jung und Alt an. Zuletzt bedankte sich der Abteilungsleiter bei den vielen Ehrenamtlichen, „ohne die die Arbeit im Verein so nicht möglich wäre.“

Für die in diesem Jahr anstehende Neuwahl des TV-Ausschusses übernahm Bürgermeister Lothar Fischer das Wort. Abteilungsleiter Christian Baumgart und sein Stellvertreter Harald Schierl wurden im Amt bestätigt, ebenso Kassiererin Lisa Moß und Gerätewartin Hermine Droxner. Veränderungen gab es hingegen beim Amt des Schriftführers, das Timo Sigmund übernimmt. Die bisherige Schriftführerin Nadine Pusch löst die nicht mehr kandidierende Sina Linke-Pawlicki als Jugendleiterin ab. Als stellvertretende Jugendleiter wurden Luca Konrad und Ralf Pusch gewählt. Für das Amt des Sportwarts konnte kein Nachfolger gefunden werden, nachdem Marion Isele sich nicht mehr zur Wahl gestellt hatte.

Programm vergrößern

„Wir wollen die Abteilung voranbringen“, erklärt Baumgart, „in den letzten zwei Jahren habe ich viel dazugelernt, das gilt es jetzt umzusetzen.“ Für die kommende Amtszeit hat der TV-Abteilungsleiter auch die Jugend im Blick: „In diesem Bereich wollen wir unser Sportprogramm dringend vergrößern.“

Bei der Abteilung SV hat sich in den vergangenen zwei Jahren einiges getan, wie Abteilungsleiter Florian Gerhard in seinem Jahresbericht erläuterte. „Wenn wir eigenständig geblieben wären, wären Ansprüche und Realität auf dem Fußballplatz bald nicht mehr zu vereinbaren gewesen“, berichtet er. Aus diesem Grund habe man sich dazu entschlossen, gemeinsam mit dem SV Ennetach die Spielgemeinschaft Scheer-Ennetach zu gründen. In der Saison 2018/19 zähle die SG 42 aktive Spieler. Anlässlich des 100-jährigen Bestehens von SV Blau-Weiß Scheer in diesem Jahr und dem 20-jährigen Bestehen des Späh-Cups kündigte Gerhard umfassende Festlichkeiten an.

An der Spitze des TSV vollzog sich ein personeller Umbruch. Nachdem sich der erste Vorsitzende Frank Lang nicht mehr zur Wahl gestellt hatte, wurde Sven Osterfeld zum neuen Vorsitzenden gewählt. Die Kassenprüfer Sina und Sven Pawlicki wurden im Amt bestätigt. Zum neuen Schriftführer wurde Kurt Kühbauch gewählt. Der bisherige Vorsitzende Frank Lang folgt Sven Osterfeld als Beisitzer nach.

Dem Antrag von TV-Abteilungsleiter und stellvertretendem TSV-Vorsitzenden Christian Baumgart folgend, wurde die Hinzufügung des Paragraphen 20 „Datenschutz“ zur Satzung des TSV von der Versammlung beschlossen. Mit dem neuen Paragraphen, der sich mit dem Datenschutz und der Datenverarbeitung innerhalb des TSV beschäftigt, trägt der Verein aus Scheer jetzt auch der EU-Datenschutzgrundverordnung Rechnung.