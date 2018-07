Stuttgarter Firma soll neuen Arzt für Scheer finden

Der Gemeinderat Scheer hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, die Suche nach einem Nachfolger für den Arzt Joachim Brummund aktiv voranzutreiben. Die ärztliche Versorgung soll gesichert sein, wenn der jetzige Arzt Brummund sich in ein paar Jahren zur Ruhe setzen möchte, sagte Scheers Bürgermeister Lothar Fischer gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“. Dafür erteilte der Gemeinderat der Stuttgarter Firma X-Quadrat GmbH den Auftrag, nach einem Nachfolger zu suchen.

Bürgermeister Fischer berichtete, dass der Arzt Brummund bereits selbst auf der Suche nach einem Nachfolger sei. Er habe in der Praxisbörse schon inseriert, bisher jedoch ohne Erfolg. Aus den Gemeinden Gammertingen und Hettingen erfuhr Lothar Fischer, dass Roman Hadjio erfolgreich in der Vermittlung von Ärzten ist. Er wandte sich an ihn, um ihn um Unterstützung zu beten.

Der Gemeinderat Scheer nahm das Angebot von Hadjio an. Diese Dienstleistung wird maximal 9000 Euro kosten. 190 Euro kostet die Stunde, dies wird über Protokolle abgerechnet. 9000 Euro werden nach Unterschrift des oder der Miet- oder Kooperationsverträge fällig, abzüglich der bereits abgerechneten Stunden. Der Betrag ist auf 9000 Euro gedeckelt.

Inserat in Praxisbörse

Bürgermeister Fischer legte den Räten auch das Angebot für ein Inserat in der Praxisbörse der Perspektive Hausarzt Baden-Württemberg vor. Eine Anzeige kostet 3570 Euro. Inklusiv sind die Veröffentlichung auf der Seite der Perspektive Hausarzt während drei Jahren, die redaktionelle Bearbeitung des Inserats anhand des gelieferten Inhalts durch die Stadt Scheer, vier Facebook-Postings und einen Newletterbeitrag unter der Rubrik „Neuerdings“ nach der Veröffentlichung des Inserats in der Praxisbörse. Die Räte entschieden sich aber für die Firma X-Quadrat, weil sie es zum jetzigen Zeitpunkt für vielversprechender halten.

Im Strategiepapier von X-Quadrat ist einiges zusammengefasst. Bürgermeister Fischer und der Gemeinderat wünschen, dass die bestehende Arztpraxis von Joachim Brummund an eine jüngere Ärztin oder Arzt übergeben wird, um die medizinische Versorgung der Bürger langfristig sicherzustellen und zu optimieren. Dazu werden Maßnahmen ergriffen, um die Attraktivität des Standortes für Allgemeinmediziner beziehungsweise eine Niederlassung oder Umsiedlung oder zeitweiligen Tätigkeit zu steigern.

Dazu wird die Beratungsfirma X-Quadrat in mehreren Schritten vorgehen. Der ortsansässige Arzt wird zur Situation befragt, dann wird die Interessenlage herausgearbeitet. Anschließend sucht Hadjio nach einem geeigneten Nachfolger. Die Umsetzung des Projekts sieht vor, dass Hadjio sich nach interessierten Ärzten umschaut. Wichtig ist zu eruieren, ab wann und zu welchen Bedingungen der eine oder andere Arzt sich niederlassen möchte. Hadjio führt die Verhandlungen mit dem Vermieter der Räume und mit dem interessierten Allgemeinarzt. Schließlich werden die Verträge ausgearbeitet und zur Unterschrift vorbereitet. „Wir möchten unbedingt dran bleiben und die Nachfolge von Joachim Brummund sichern“, sagte Bürgermeister Fischer.