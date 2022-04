Streit auf Gartengrundstück eskaliert

Aufgrund privater Streitigkeiten sind am Dienstagabend zwei Männer und eine Frau im Bereich der Straße „Rote Steige“ in einem Garten aneinander geraten. Wie die Polizei mitteilt, soll ein 51-Jähriger demnach zunächst eine Frau beleidigt haben und als ein 47-jähriger Bekannter den Streit schlichten wollte, diesen körperlich angegangen sein. Im Verlauf der Auseinandersetzung fielen die beiden Männer zunächst auf die Motorhaube eines Autos und anschließend zu Boden. Als der 47-Jährige später einem Schlag des 51-Jährigen ausgewichen war, soll er den Älteren in einen Maschendrahtzaun gestoßen haben, sodass sich der 51-Jährige leichte Verletzungen im Gesicht zuzog. Beim Eintreffen der verständigten Einsatzkräfte hatte sich die Lage bereits wieder etwas beruhigt. Um den Leichtverletzten kümmerte sich ein Rettungsdienst. Die beiden Männer müssen nun mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen.