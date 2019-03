Stadtkapelle strebt Marschmusikbewertung an

Bei der Hauptversammlung der Stadtkapelle Scheer ist das 140-jährige Bestehen des Vereins im kommenden Jahr 2020 das Hauptthema gewesen. Im April 2020 wird ein Festakt in der Stadthalle veranstaltet und vom 13. bis 17. Juli 2020 dann das Kreismusikfest mit Wertungsspielen, Festumzug und Zeltbetrieb. Als Festplatz hat man sich auf den Hofgarten festgelegt.

Die Vorsitzenden Christoph Ehm und Katharina Baumgart zeigten sich im Großen und Ganzen zufrieden mit dem vergangenen Jahr. Sie gingen auf die wichtigsten Ereignisse ein. Besonders lobend erwähnt wurde die hervorragende, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Bräutelzunft. Zunftmeister Uwe lang gab das umgehend zurück und bedankte sich bei der Stadtkapelle für die musikalische Begleitung während der Fasnet. Katharina Baumgart zeigte der Versammlung den momentanen Stand der Organisation des Kreismusikfestes 2020 präsentiert.

Baumgart und Ehm teilten der Versammlung mit, dass sie danach jedoch nicht mehr für das Vorstandsteam zur Verfügung stünden und die Mitglieder der Stadtkapelle nach dem Kreismusikfest 2020 einen neuen Vorsitzenden oder ein Vorstandsteam wählen müssten.

Dirigent Viktor Schill gab einen kurzen Rückblick, aber auch einen Ausblick auf die kommenden Aufgaben. Beim Kreismusikfest in Hohentengen im Mai wird sich die Stadtkapelle erstmals im Bereich Marschmusik den Wertungsrichtern stellen. Hierzu hatte er eine Präsentation vorbereitet, damit die aktiven Mitglieder sehen konnten, was auf sie zukommt und wie eine Marschmusikbewertung abläuft. Dies wird Hauptaugenmerk der kommenden Probenarbeit sein. Mit den Auftritten im Jahr 2018, sowie dem Konzert im Dezember war Viktor Schill zufrieden. Die Arbeit habe ihm sehr viel Spaß gemacht und es waren viele schöne Auftritte dabei. Die Stadtkapelle Scheer machte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen leichten Gewinn, was in erster Linie mit der Bewirtung beim Brunnenfest zusammenhängt. Dies ging aus dem Bericht von Kassierer Thomas Kraft hervor. Die Kassenprüfer Hans-Jürgen Ehm und Xaver Weckerle bestätigten Thomas Kraft eine tadellos geführte Kasse.

Jugendkapelle ist erfolgreich

Jugendleiterin Katharina Rauser gab einen kurzen Überblick der Aktivitäten mit den Jugendlichen. Lobend erwähnt wurde hier die gemeinsame Jugendkapelle „Muskitos“ der Musikvereine Scheer, Bingen, Laiz und Sigmaringendorf, welche bereits schon einige Auftritte hinter sich gebracht hat. Herausragend sei dann natürlich die Überreichung der Urkunde mit Nadel für Yannick Nerling gewesen, der die D3-Prüfung mit „sehr gut“ abgelegt hat.

2018 waren die Mitglieder der Stadtkapelle 74-mal zusammen und zwar bei 48 Proben und 26 Auftritten. Bester Probenbesucher mit insgesamt 72 war Jürgen Sauter, gefolgt von Harald Gönner und Simon Sauter mit 70. Den dritten Platz mit 69 belegten mit Anette Wobbe, Dieter Wobbe, Xaver Weckerle und Sebastian Merk gleich vier Personen.

Die Entlastung des Vorstands wurde von Bürgermeister Lothar Fischer vorgenommen. Er dankte den Musikern der Stadtkapelle für ihren Einsatz bei Veranstaltungen in der Gemeinde und sagte seitens der Stadt auch Unterstützung beim Kreismusikfest in Scheer zu.