Stadtkapelle stimmt aufs große Kreismusikfest 2020 ein

Beim Jahreskonzert der Stadtkapelle Scheer hat das Kreismusikfest vom 10. bis 13. Juli in Scheer in der Donaustadt seine Schatten vorausgeworfen. Mit dem Programm stimmten die Musikerinnen und Musiker ihr Publikum auf das große sommerliche Ereignis ein, das zugleich die 140-Jahrfeier des Vereins ist.

Mit spannenden Musikstücken und überraschenden Auftritten schaute die Stadtkapelle auf 140 Jahre zurück und machte Appetit auf das Jahr 2020. „So viele Besucher hatten wir schon länger nicht mehr“, freute sich Christoph Ehm, Vorsitzender der Stadtkapelle. Die Narrenzunft hatte die Bewirtung der Gäste übernommen.

Dirigent Viktor Schill hatte mit der Stadtkapelle ein spannendes Programm einstudiert. Moderator Maximilian Baur führte mit viel Freude durch das Konzert. Im ersten Teil werde auf die Geschichte seit der Gründung der Stadtkapelle zurückgeblickt und nach der Pause würden Werke zu hören sein, die auf die Feierlichkeiten des Kreismusikfestes eingingen, kündigte Baur an.

1880 wurde am Wiener Hof viel über Franzl und Sissi getuschelt. Ob der höfische Tratsch bis nach Scheer ausstrahlte, sei nicht belegt, sagte Baur. „Doch in diesem Jahr haben ein paar musikbegabte Scheerer Bürger festgestellt, dass im Städtle etwas Grundlegendes fehle: eine Musikkapelle“, erklärte er. Die Stadtkapelle spielte das Stück „Kaiserin Sissi“ von Timo Dellweg. Die effektvolle Musik war ein exzellenter Auftakt für den festlichen Abend.

Innerhalb der nächsten 100 Jahre habe es viele Ereignisse gegeben: zwei Weltkriege, fast eine Auflösung des Musikvereins, eine Namensänderung, neue Uniformen. 100 Jahre nach der Gründung, 1982 reiste die Stadtkapelle in die USA und gab Konzerte in acht Bundesstaaten. Die Musiker spielten auf einem Oktoberfest im Juli, berichtete der Moderator. Dazu gab es die „New York Ouvertüre“ von Kees Vlak: ereignisreiche und emotional aufgeladene Musik, die alle begeisterte. Zum 700 Jahre Stadtgeschichte hatte die Stadtkapelle die „Graf Andreas Suite“ bei dem Komponisten Martin Scherbacher bestellt. Diese Suite in drei Sätzen erinnerte an die prunkvolle Zeit der Residenzstadt und an den Grafenmord. Die Stadtkapelle spielte ausdrucksstark. Es erhoben sich strahlende militärische Klänge. Höfische Eleganz erfüllte den Saal.

Wiedersehen mit einerguten Bekannten

An die gute Zeit des 33-jährigen Dirigats von Christine Burkart wurde mit dem Stück „The Cream of Clapton“ von Ron Sebregts erinnert. Die langjährige Dirigentin war zum Konzert gekommen und nahm in Scheer noch einmal den Taktstock in die Hand, um dieses Stück zu dirigieren, das seit Jahrzehnten zum Repertoire der Stadtkapelle gehört. Die einstige Dirigentin wurde vom Publikum bejubelt.

Nach den Ehrungen und der Pause ging es in die nahe Zukunft. Am 29. März wird die Stadtkapelle zum ersten Mal eine Fahne bekommen und sie feierlich weihen lassen. Als Vorfreude auf dieses Ereignis spielten die Musikerinnen und Musiker das bewegende „Hymn of Glory“. Dirigent war Yannik Nerling, der kurz davor in der Pause offiziell zum Vize-Dirigenten ernannt und mit einem Taktstock beschenkt worden war. Mit dem Lied „Grüß Gott ihr Freunde“ stimmte sich die Stadtkapelle auf viele Gäste ein, die zum großen Zeltfest kommen werden. „#kommatgescheer“ ist das Motto, zu dem das Lied passte. Der ganze Saal klatschte im Takt und es machte sich legere Festzelt-Atmosphäre breit. Eine weitere Überraschung war der Auftritt des Frontsängers der erfolgreichen Ob8blech Band, Jonathan Schrode. Man bekam eine Vorstellung davon, wie mitreißend die Blasmusikparty sein wird. „Ihr werdet es krachen lassen“, versprach Moderator Baur.

Der Kreismarsch, die Werke „Holiday in Rio“ von Steven McMillan und „Sterndeuter“ von Harald Reiss bildeten das musikalische Feuerwerk des Abends. Mit zwei Zugaben verabschiedete sich die Stadtkapelle in der Vorfreude des Kreismusikfestes, das alle Musikfreunde der Region nach Scheer ziehen wird. „Karten können Sie auf der Internetseite bequem und schnell herunterladen, wenn Sie noch ein schönes Weihnachtsgeschenk brauchen“, sagte Vorsitzender Christoph Ehm am Ende des Konzertabends.