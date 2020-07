Stadtkapelle Scheer verschiebt Kreismusikfest auf 2022

Am kommenden Wochenende wird es in Scheer ruhig bleiben. Dabei hatten sich alle schon so auf das Kreismusikfest gefreut, dass vom 10. bis 13. Juli im Städtle stattfinden sollte. Weil das Fest aber definitiv als Großveranstaltung gilt, haben die Verantwortlichen der Stadtkapelle es – schweren Herzens zwar – abgesagt. Der neue Termin steht mittlerweile: Es wird erst in zwei Jahren stattfinden, und zwar vom 8. bis 11. Juli 2022.

Eigentlich hätte das Kreismusikfest von Freitag bis Montag stattgefunden, erinnert die Stadtkapelle in einer Pressemitteilung. Knapp 70 Musikkapellen wären beim sonntäglichen Festumzug dabei gewesen, zwölf Vereine hatten sich zum Wertungsspiel angemeldet und beim Sternmarsch am Freitagabend wären es zehn Musikvereine gewesen. Das Programm über die Festtage war bereits fix und die Organisationen inklusive Werbung waren sehr weit vorangeschritten. Hier ist man logischerweise finanziell bereits in nicht unerhebliche Vorleistung gegangen. Werbebanner, Fahnen und T-Shirts waren hergestellt, Plakate und Flyer bereits gedruckt.

Die Corona-Pandemie machte auch diesem Vorhaben einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. War man Anfang März noch zuversichtlich, dass es bis im Juli vorbei sein könnte, so wurde schnell klar, dass in diesem Jahr ein solches Fest nicht realisierbar ist und die Gesundheit aller vorgeht.

Die Versammlungen und Besprechungen wurden online gestaltet und man plante dann zunächst das Kreismusikfest 2021 zum gleichen Zeitpunkt zu veranstalten. Der Großteil hätte gepasst und der Blasmusikverband hätte grünes Licht gegeben, dass dann 2021 zwei Kreismusikfeste stattgefunden hätten. Der Musikverein Feldhausen-Harthausen ist im kommenden Jahr Veranstalter und führt das Fest im September durch. Auch die einzelnen Mitgliedsvereine des Kreisverbandes Sigmaringen hätten kein Problem damit gehabt, nach länger anhaltender Abstinenz, welche alle Musikverein seit Mitte März haben, 2021 an zwei Kreismusikfesten teilzunehmen.

Die Verantwortlichen der Stadtkapelle überprüften den Termin nochmals und es stellte sich heraus, dass genau zum gleichen Termin 2021 die Heimattage in Mengen stattfinden. „Parallel dazu das Kreismusikfest in unmittelbarer Nähe durchzuführen ist natürlich nicht möglich“, heißt es in der Mitteilung. „Das war sofort klar.“ Daraufhin seien noch verschiedene andere, frühere Termine im Jahr 2021 geprüft worden, letztendlich aber erfolgte eine Abstimmung unter den Mitgliedern der Stadtkapelle mit verschiedenen Optionen, unter anderem eine Verschiebung auf 2022.

Knapp 80 Prozent der Mitglieder sprachen sich für 2022 aus, was im Nachhinein aus Sicht der Stadtkapelle auch Sinn macht. „2022 ist weder ein Bezirks- noch ein Kreismusikfest beim Verband angemeldet“, heißt es. „Auch der Großteil des Programms kann wie geplant durchgeführt werden, das Festzelt und auch die einzelnen Lieferanten haben ihre Zusage für 2022 bereits gegeben.“ Was ebenfalls für eine Verschiebung auf 2022 spricht, ist die Tatsache, dass wenn alles wieder normal läuft, sicher sehr viele 2020 ausgefallene Veranstaltungen, auch privater Natur, im Jahr 2021 nachgeholt werden und die Musikvereine im nächsten Jahr sehr gefragt sein werden. Durch die Verschiebung auf 2022 hat man doch noch etwas Zeit und hofft dann auch auf eine wirtschaftliche Erholung, denn Sponsoren werden auf jeden Fall benötigt.

Festgestellt wurde vom Chronist der Stadtkapelle Scheer, dass bereits das Jubiläum zum 70-jährigen Bestehen der Stadtkapelle zwei Jahre später, nämlich nicht 1950 sondern 1952, veranstaltet wurde. Der Ehrenvorsitzende der Stadtkapelle Scheer, Eugen Heim konnte sich noch daran erinnern und teilte mit, dass es damals noch nicht so einfach war, größere Feste zu veranstalten, weshalb es ebenfalls zu einer zwei jährigen Verschiebung des damaligen Jubiläums gekommen sei.