Stadt geht für Investor in Vorleistung

Das Projekt Einkaufsmarkt an der Bundesstraße auf dem Gelände der ehemaligen Tankstelle und im Garten des ehemaligen Kindergartens wird zügig vorangetrieben. In jüngster Sitzung wurde der Auftrag zur Erstellung des Bebauungsplans an das Büro Lars Consult für 10 600 Euro trotz Bedenken mancher Räte einstimmig vergeben. Es lagen zwei Angebote vor; das teurere kostete 13 140 Euro. Ende 2019 soll voraussichtlich gebaut werden.

Bürgermeister Lothar Fischer erklärte, dass parallel zum Abbruch der bestehenden Gebäude nun der Bebauungsplan auf den Weg gebracht werden müsse, um die Fläche baureif zu machen. „Wir sind mit einer Handelskette im Gespräch. Die Gespräche sind aber noch nicht abgeschlossen“, sagte er. Man wolle dem Investor aber entgegen arbeiten. Investor und Mieter hätten genaue Vorstellungen, wie der Einkaufsmarkt aussehen soll, der Bebauungsplan werde darauf abgestimmt.

Rat Andreas Merk gab zu bedenken, ob nicht abgewartet werden sollte, bis der Discounter zugesagt habe: „Sonst geben wir für nichts 10 000 Euro aus.“ Fischer entgegnete, er erwarte demnächst eine positive Antwort.

Abstand zum Schlosspark

Rat Ewald Braig fragte, ob der Abstand zum Park des Schlosses nicht ein Problem sei. Bürgermeister Fischer erklärte, der Park gelte nicht als Wald. Mit dem Eigentümer sei er in Verhandlungen, um einen Streifen zu pachten. Entweder werde die Gemeinde oder der Investor das Grundstück pachten, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Braig fand, es sei zu früh, einen Bebauungsplan in Auftrag zu geben, solange dem Gemeinderat keine Informationen über den Investor und das Vorhaben vorliegen. Dies sah Rat Kurt Kühbauch anders: Selbst wenn das Projekt mit diesem Investor nicht zustande komme, sollte das Grundstück für das nächste Vorhaben vorbereitet sein. Fischer berichtete, dass sich bereits ein weiterer Interessent gemeldet habe. Auch Rat Christoph Auer sprach sich dafür aus, den Bebauungsplan voranzutreiben. „Wir haben schon so viel in einen Laden investiert und sind immer gescheitert. Wir wollen wieder einen Vollsortimenter in Scheer“, argumentierte er. Wenn der jetzige Interessent abspringe, komme sicher der nächste.

Rat Braig gab zu bedenken, dass ein anderer Investor vielleicht anders bauen möchte und dass dann der Bebauungsplan nicht passen werde. Der Platz sei sehr eng, da gebe es nicht viele Möglichkeiten, das Gebäude und die Parkplätze hineinzustellen, so Fischer. Auer sprach sich für einen sofortigen Planungsbeginn aus: „Da kommt noch die Beteiligung aller Behörden. Wir müssen so früh wie möglich anfangen, sonst verschiebt sich das Projekt nach hinten.“

Rat Erwin Buck fragte, ob der Zeitpunkt des Baubeginns bereits festgelegt sei. Bürgermeister Fischer berichtete, dass der Investor am liebsten 2019 noch anfangen möchte. Das Kaufangebot liege vor, der Notar sei bereits kontaktiert worden. „Nach jetzigem Sachstand kann ich mit gutem Gewissen der Vergabe des Bebauungsplans zustimmen“, sagte Bürgermeister Fischer. Diese Aussage war für den einstimmigen Beschluss ausschlaggebend.